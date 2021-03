In sala del consiglio

Golfo dei Poeti - Un Atlante fatto di legno spiaggiato delle Cinque Terre, con basamento di marmo apuano e antichi chiodi forgiati a mano. Questa la scultura, alta 177 centrimetri, che da qualche giorno dimora nella sala consiliare di Lerici, opera dell'artista Adry Calestini. L'opera è arrivata in Comune in occasione della celebrazione della Giornata del fiocchetto lilla, dedicata a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito ai disturbi alimentari.