Ultimi posti disponibili per le giornate Fai di Primavera al Fodo

Golfo dei Poeti - Ci sono ancora posti disponibili per le Giornata FAI di Primavera organizzate dal FAI – Fondo Ambiente Italiano per sabato 15 e domenica 16 maggio.

In questa occasione la Delegazione FAI della Spezia, in collaborazione con il Comune di Lerici e la sezione A.N.P.I. di Lerici e le Scuole Secondarie della provincia, propone la visita a Villa Volpara che un ruolo di primaria importanza ha rivestito durante il periodo della Resistenza sul nostro territorio.

Immersa in un bosco di lecci secolari, roverelle e la sorgente di Redarca, l’edificio detto anche “Il Fodo” con un nome dialettale che indica il “folto” del bosco, ha attraversato quattro secoli di storia fra vicende alterne, fino a divenire sede nel 1944 di una stamperia clandestina organizzata dal CLN della Spezia, alimentando in maniera significativa la lotta dei primi nuclei della Resistenza, gli scioperi del gennaio-marzo 1944 e la formazione delle bande partigiane ai monti.

I visitatori andranno alla scoperta di questo sito straordinario che cela episodi della Resistenza che hanno contribuito a fare dell’Italia il Paese che è oggi, in un’esperienza sensoriale a 360°, fra storia, natura e curiosità.

Le visite si svolgeranno sabato 15 maggio dalle ore 11 alle ore 18 e domenica 16 maggio dalle ore 10.30 alle ore 18 (ultimo turno di visita alle 17.30 per entrambi i giorni); nel pieno rispetto della normativa anticovid, i gruppi saranno composti da max. 15 persone per cui è obbligatoria la prenotazione al seguente link https://www.fondoambiente.it/luoghi/villa-volpara-detta-il-fodo-un-percorso-nella-natura-e-nella-storia.



Per raggiungere il Fodo sarà disponibile un servizio navetta che partirà dal piazzale antistante la Chiesetta della Misericordia in località la Rocchetta di Lerici. In alternativa sarà possibile raggiungere il sito a piedi (partendo sempre dalla Chiesetta della Misericordia) con un cammino trekking di facile percorrenza, per cui sono necessarie le scarpe da ginnastica.

Inoltre, per chi si prenoterà nella fascia oraria 12-15 ci sarà la possibilità di rifocillarsi con generi di conforto.