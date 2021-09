Trofeo Mariperman, veleggiando nel golfo dei poeti e della scienza

Golfo dei Poeti - Torna il Trofeo Mariperman, alla 33esima edizione della sua storia. La manifestazione è organizzata dal Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare (CSSN), sotto l’egida del Comando Marittimo Nord e con il contributo del Comitato dei Circoli Velici del Golfo della Spezia. L’edizione 2021 si terrà dal 24 al 26 settembre nel Golfo della Spezia con il sostegno delle istituzioni territoriali Regione Liguria, Comuni della Spezia, Lerici e Porto Venere, della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, di Assonautica della Spezia, oltre che dei centri di ricerca e delle realtà industriali locali.



L’evento, vuole promuovere la forte sensibilità che la Marina Militare ha verso la pratica della vela, intesa sia come competizione sportiva quale ottimo momento per consolidare valori fondamentali tipo spirito di sacrificio, coraggio, lealtà, voglia di emergere, capacità di far equipaggio, sia come indispensabile scuola di vita per la formazione del marinaio. Il Trofeo Mariperman, rimandato nel 2020 a causa della pandemia, sarà nuovamente occasione per solcare le onde, infatti saranno organizzate regate tecniche per imbarcazioni stazzate, sia moderne che d’epoca, ma vi sarà anche la possibilità di partecipare alle veleggiate dell’Asso Vela e del Vela Cup, per una vera e propria festa del mare. Le splendide imbarcazioni d’epoca saranno ormeggiate sui moli di Assonautica, a costituire un inestimabile museo galleggiante della storia della vela.



A corredo degli eventi velici, la manifestazione sarà arricchita da un concerto d’apertura della Fanfara di presidio del Comando Marittimo Nord nella piazza centrale di Lerici, da una gara nazionale di pesca da riva e dal sorvolo dei velivoli acrobatici ultraleggeri della Scuola di Volo GiroFly di Massarosa, con la collaborazione dell’Aeroclub di Luni, che sorvoleranno il Golfo disegnando il tricolore.



La Marina Militare, da sempre impegnata nel sostegno di attività di promozione e diffusione d’importanti tematiche ambientali e sociali, si metterà a disposizione anche per gli eventi legati alla solidarietà sociale che saranno parte di questo evento: il brigantino Nave Italia della Marina Militare con la fondazione Tender to Nave Italia Onlus, affiancato dalla “Goletta Pandora” dell’associazione Vela Tradizionale e dalla “barca Tornavento” di Marco Rossato, condurranno in mare i bambini del reparto di neuropsichiatria infantile dell’Asl5 e dell’associazione il Porto dei Piccoli.