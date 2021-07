Tellaresi nativi e di adozione protagonisti del libro “Teàe en t’er chée”

Golfo dei Poeti - Sabato 24 luglio 2021 alle 18, in piazza Figoli a Tellaro, sarà presentato il libro “Teàe en t’er chée”, progetto editoriale realizzato da un’affiatata squadra di tellaresi, nativi e di adozione, per condividere amore ed emozioni che li legano a questo borgo. L’iniziativa degli autori ha due obiettivi: celebrare la memoria collettiva di Tellaro e contribuire al sostegno della Società di Mutuo Soccorso del borgo, che quest’anno festeggia un traguardo importante, 120 anni al servizio della comunità. Da qui l'idea di promuovere una raccolta fondi destinata a finanziare le finalità istituzionali della Società, aperto a tutti coloro che vorranno partecipare a mantenere in vita un pezzo di storia locale ultracentenario.

La "Mutuo", come con affetto viene chiamata dagli abitanti del borgo, necessita di risorse per mantenere in efficienza la propria sede sociale e per poter continuare a garantire il proprio costante impegno nelle attività di divulgazione e promozione culturale, artistica e ricreativa che negli anni ha consentito di mettere in scena gratuitamente concerti, presentazioni letterarie, mostre e pièce teatrali e a costruire e preservare la Biblioteca della Memoria del borgo.

La pubblicazione “Teàe en t’er chée” raccoglie, in settantasei pagine, tratti di storia locale popolare, aneddoti, descrizioni e toponimi dialettali, mappe dei percorsi panoramici, filastrocche e pensieri poetici dedicati a questo luogo straordinario, la cui immagine è ben rappresentata dalla nutrita serie di fotografie che ne accompagnano ogni pagina. La raccolta fondi a favore della Mutuo Soccorso di Tellaro è programmata sabato 31 luglio alle 18, sempre nella piazzetta di Tellaro. I donatori più generosi verranno premiati con una copia omaggio del libro, fuori commercio e a tiratura limitata.