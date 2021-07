Taeri Sunim, il buddhismo e i greci al Parco Shelley

Golfo dei Poeti - Nuovo appuntamento con MythosLogos. Domani 7 luglio alle 21 Taeri Sunim, il buddhismo e i greci nella suggestiva cornice del Parco Shelley di San Terenzo. Una carrellata sul mondo occidentale e orientale, in prospettiva filosofico/spirituale, alla ri-scoperta delle nostre radici, con il ven. Taeri Sunim. Studioso, esperto di materie filosofico/educative, ci porterà in un mondo di parallelismi tra le nostre radici occidentali, la Grecia e Roma antica, e dall'altra parte, la cultura orientale ai tempi del Buddha, analizzando assonanze e differenze. Aperto a tutti. Prenotazione al 338 3153159 con messaggio.



Taeri Sunim fra il 1999 e il 2001 ha soggiornato a Taiwan nei monasteri della tradizione cinese Mahayana, ordinazione monastica e di bodhisattva, ritiri di meditazione, recitazioni di sutra e cerimonie, apprendimento della lingua cinese di base. Nel 2004 ha conseguito il “Diploma in Buddhism” al Pali & Buddhist University of Colombo Sri Lanka nel 2004 mentre nel 2011 si è laureato in Scienze dell'Educazione.