TED sbarca nel Golfo, una giornata di “idee che vale la pena condividere”

Golfo dei Poeti - Segnatevi una data e un luogo autunnale, anche se siamo in piena estate. Villa Marigola di Lerici, 16 ottobre 2021. Sarà una giornata speciale perchè, per la prima volta, la provincia della Spezia sarà protagonista di un evento TedX che durerà per tutto il giorno con 12 talk tenuti da relatori ufficiali, cinque interventi brevi, un pranzo e un aperitivo all'interno della suggestiva location che guarda al mare da una posizione privilegiata. TED è un'organizzazione senza scopo di lucro dedita alla diffusione di “idee che vale la pena condividere”, sotto forma di discorsi brevi e potenti, della durata massima di 18 minuti. Il primo evento TED si tenne nel 1984 come una conferenza in cui convergevano Tecnologia, Intrattenimento e Design. Oggi è arrivato a coprire quasi tutti gli argomenti, dalla scienza al business alle questioni globali, in oltre 100 lingue. Il pubblico delle conferenze TED va dalla community di organizzatori a CEO, scienziati, filosofi, creativi e filantropi, un gruppo di persone eterogeneo che ha voglia di condividere idee, ascoltare e crescere.



Va da sè che TEDxLerici, questo il nome scelto per l'evento della provincia spezzina, è un evento organizzato in modo indipendente a seguito della concessione della licenza da parte di TED. L'evento ha come tema il "Cambiavento" un neologismo che ha lo scopo di rappresentare l’unione tra i punti di forza della nostra comunità ossia la nostra splendida natura, il mare e il vento e il cambiamento che sta avvenendo nel mondo. L'iniziativa nasce dall'idea di Federica Fiorito, Biologa Nutrizionista nata e cresciuta a Lerici e formata a Milano. Al momento i nomi dei candidati che hanno confermato la loro presenza come speaker ufficiali sono: Giulia D'Amato, Stefano Rossotti, Chiara Alioto, Stefania Andreoli, Alberto Fiorito, Giuseppe Suaria, Dario Vergassola, Lodo Guenzi, Chiara Luzzana, Valerio Niccolosi, ma ci sono ancora due relatori di cui attendiamo la risposta. "Il nostro obiettivo è creare dialogo, condividere idee e valorizzare il nostro territorio. Speriamo inoltre di poter rendere TEDxLerici un evento con ricorrenza annuale" - spiegano gli organizzatori. Alla fine di luglio scatterà la vendita dei biglietti per partecipare all’evento che, secondo le norme imposte da TED, non possono essere più di 100. Per farsi un'idea ancor più approfondita il consiglio è di visitare www.tedxlerici.com.