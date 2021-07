Swing all'ora dell'aperitivo al Venus di Porto Venere

Golfo dei Poeti - Venerdì 23 luglio Alice Innocenti e Bernardo Sommani allieteranno la serata con sonorità swing al momento dell'aperitivo. Sulla Terrazza Venus Bar del Grand Hotel Portovenere dalle 19 fino alle 20:30 una selezione di vini locali e la ricca carta dei cocktail saranno a disposizione per una serata all’insegna della buona musica live. Per la serata sarà possibile raggiungere Portovenere via mare con la Moby Dick di Associazione per il Mare. Il Grand Hotel da tempo collabora con Luigi Martinucci e il suo gruppo per contribuire a progetti etici e solidali. Dalla Spezia e Portovenere e ritorno. Si potrà raggiungere la terrazza del Palmaria Restaurant al momento dell'aperitivo. Il tour è a pagamento, ad offerta libera. Per informazioni e prenotazioni Venus bar di Porto Venere 0187.790570.