Svelata Pandora, la nuova polena di... Pandora

Golfo dei Poeti - Pandora, la goletta ambasciatrice della città nel Mediterraneo, ha una nuova polena. Dopo anni e anni in mare Fanja Raffellini e Luca Buffo hanno dovuto dire addio ad Anna, che li ha accompagnati sulla prua in molti viaggi ma ha finito per sgretolarsi sotto i colpi delle intemperie.

Da ieri sotto il bompresso si staglia la figura di Pandora (recuperando così l'omonimia tra la barca e la figura di prora), opera dello scultore Davide Holz.



"Il drappo blu è Mare, che spinge gentilmente la barca d'oro, il vaso di Pandora. Finalmente possiamo farla navigare, chiederle di vegliare su di noi, di fronteggiare le onde più grandi ed accudire il suo carico prezioso. Pandora è scolpita a mano nel tiglio dal giovane artista Davide Holz - spiegano dall'associazione Vela tradizionale - che ne ha curato anche il progetto, l'idea, il messaggio. A lui va la riconoscenza e l'ammirazione di tutto l'equipaggio. Consapevoli e onorati noi, di navigare con un'opera d'arte unica, dedicata; consapevole e temerario lui, poiché la sua scultura non sarà al riparo dalle intemperie ma esposta e sempre in viaggio. Oggi (ieri, Ndr) abbiamo presentato la polena alle donne e agli uomini di mare che ci sostengono da sempre, nel borgo delle Grazie, a Ria, porto amico, una seconda casa. Una presentazione intima, sentita. Presto speriamo di poter inaugurare la nostra figura di prora con tutti, senza preoccuparci di essere tantissimi! E godere della sua bellezza".