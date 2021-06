Sulla rotta di un sogno al comando dell'Amerigo Vespucci, in uscita il libro di Gianfranco Bacchi

Golfo dei Poeti - Venerdì 11 giugno nella suggestiva cornice di Piazza Mottino a Lerici, presso la sede della sezione locale della Lega Navale Italiana, verrà presentato “Il Punto più alto” – Sulla rotta di un sogno al comando dell’Amerigo Vespucci, il volume edito da Edizioni Cinque Terre e scritto da Gianfranco Bacchi, Capitano di Vascello della Marina Militare Italiana e, dal 2019, comandante della meravigliosa nave scuola della Marina Militare Italiana. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Lerici, avrà inizio alle 17, sarà aperto al pubblico, ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e vedrà la partecipazione dell’autore che dialogherà con Davide Besana, autore, illustratore e disegnatore milanese di origine ma ligure d’adozione, e con Maria Cristina Sabatini, giornalista e responsabile ufficio stampa Lega Navale di Lerici.



Sarà un’ottima occasione per sentire dalla viva voce del Comandante Bacchi il racconto, tra tanti aneddoti e curiosità contenuti nel volume pubblicato da Edizioni Cinque Terre, delle varie tappe che hanno caratterizzato la carriera di professionista del mare, dagli esordi come velista in Accademia Navale a Livorno, alla partecipazione ad importanti gare internazionali, fino ad arrivare al comando della “più bella nave al mondo”. Un percorso di crescita che rappresenta un modello a cui ispirarsi per raggiungere i propri obiettivi e realizzare i propri sogni. Per il rispetto delle norme anti contagio per assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 metro sono previsti posti a sedere e sono state definite le vie d’accesso, i percorsi interni e i percorsi di uscita. L’accesso alla presentazione è consentito solo con la mascherina.