Spazi Fotografici, aperte le prenotazioni per l’incontro con Chiaramonte e Smargiassi

Golfo dei Poeti - Sono già aperte le prenotazioni (gratuite) per l’ultimo appuntamento organizzato al Castello di Lerici, per la rassegna promossa dal Comune (LibrAria Lerici), da Spazi Fotografici. Giovedì 2 settembre alle 18:30 la chiusura del ciclo di presentazioni sarà con il fotografo Giovanni Chiaramonte in conversazione con il giornalista (La Repubblica) e critico Michele Smargiassi.



Insieme presenteranno Salvare l’ora, ultimo libro dell’autore edito da Postcart Edizioni con prefazione del poeta (di origine sarzanese) Umberto Fiori. Una raccolta di immagini e poesie nate da due periodi di malattia e presentate come tracce leggere della presenza divina nascosta nelle pieghe del mondo; un’opera fatta di fotografie e haiku che per aforismi e meditazione ci parlano di tempo, spazio, universo, abisso, nulla, Dio, infinito, silenzio oppure anima, ombra, pensiero, respiro, luce e, naturalmente, sguardo. Scrive Fiori: “Qui si ha l’impressione di avere di fronte un’esposizione lampante della poetica del fotografo. Lo sguardo non è passiva ricezione dei dati del mondo. Lo sguardo chiama, è una voce”. “A poco a poco – lì – affiorano le parvenze del mondo: figure che nascono dall’ascolto che l’infinito dà allo sguardo”. Come nella fotografia di Chiaramonte stesso: “Il visibile – il visibilio – ha trovato una lingua; la voce dello sguardo parla italiano”. L’autore rivela così la parola che invoca, si sporge oltre sé stessa, cercando il proprio limite, chiedendosi quel che c’è oltre il limite, così come ha sempre fatto di scatto in scatto – ciò che, insomma, “tace, al fondo”.



L’evento è a ingresso libero, ma per partecipare è necessario prenotare tramite pagina Eventbrite. È possibile inoltre riservare una o più copie del libro (scontato), firmate o da far firmare in occasione dell’evento, scrivendo a info@spazifotografici.it entro il 20 agosto. Spazi Fotografici chiude così il programma di presentazioni dedicate alla grande fotografia italiana in un evento che si concluderà con un rinfresco organizzato per i partecipanti direttamente nella stessa terrazza del Castello. La presentazione è organizzata in collaborazione con la casa editrice, Postcart, presente lì con uno stand di libri dedicato; vede il supporto della rivista Il Fotografo (media partner dell’intero ciclo) e troverà approfondimenti in altre testate come FotoCult e SkyTG24.