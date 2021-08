Settimana della cultura, i campioni dello sport tornano al Castello di San Terenzo

Golfo dei Poeti - Lunedì 30 agosto per la Settimana della cultura in corso al Castello di San Terenzo saranno ospiti i campioni del Tennis Club Italia Matteo Marrai e Walter Trusendi, si parlerà di calcio e calciomercato con l’avvocato Fabio Sebastiani, ancora di calcio femminile con l’ex giocatrice di Seria A Valentina Buttini e di equitazione con l’atleta azzurra Alessia Volpini.

L’appuntamento è previsto per le 20.30 al Castello di San Terenzo dove sarà possibile gustare un'apericena di mare con vista sul golfo nell'esclusiva terrazza del castello.



Per info e prenotazioni per l'apericena: 3792611419 – 3314840386



Si ricorda che essendo una manifestazione pubblica sarà richiesto il green pass o certificato di tampone rapido prima dell’ingresso.