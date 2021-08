Settimana della cultura: Gianluca Parenti, Fausto Sassi e Cestistica Spezzina a San Terenzo

Golfo dei Poeti - Appuntamento con i campioni dello sport mercoledi 25 agosto al castello Di San Terenzo, in occasione della “Settimana della Cultura” giunta alla sua 13esima edizione. Serata all’insegna dello sport che vedrà come ospiti Gianluca Parenti, responsabile comunicazione dello Spezia Calcio, Fausto Sassi, sei volte vincitore del Palio Del Golfo e campione europeo con la Nazionale Italiana, Alessandro Pollio, Elisa Templari e Marco Corsolini della società di Basket A2 Cestistica Spezzina. Si parlerà di Spezia Calcio con Parenti, di basket con la Cestistica Spezzina e anche di canottaggio e storia del Palio con Sassi. L’appuntamento è previsto per le 20.30 al castello di San Terenzo dove sarà possibile gustare un’apericena di mare con vista sul Golfo nell'esclusiva terrazza del castello. Per info & prenotazioni per l’apericena: 3792611419 – 3314840386. *Si ricorda che essendo una manifestazione pubblica sarà richiesto il greenpass o certificato di tampone rapido prima dell’ingresso.