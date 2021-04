Settimana civica, a Lerici pullulano le iniziative

Golfo dei Poeti - In occasione della settimana civica "Noi come cittadini. Noi come popolo", promossa dal Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, il Comune di Lerici organizza la conferenza “Costituzione e diritti di libertà. Salute, famiglia, lavoro: evoluzione e prospettive”, che si svolgerà sabato 24 aprile alle 10 in sala del Consiglio. Interverranno all’incontro il magistrato Maurizio Caporuscio, il consigliere provinciale di Pari opportunità Alessandra Del Monte, l’avvocato Francesco Marzano. A moderare la discussione Maria Cristina Failla, presidente della Consulta Provinciale Femminile. Causa Covid, la conferenza si svolgerà a porte chiuse, ma tutti potranno partecipare “virtualmente” seguendo la diretta streaming al seguente link: www.magnetofono.it/streaming/lerici/ .



La settimana civica si svolge in occasione della Festa della Liberazione e di due importanti ricorrenze, il 160° anniversario dell'Unità d'Italia e il 75° della Repubblica. “È una settimana dedicata all'educazione civica in cui tutti, dalle scuole all’università, agli enti locali, alle famiglie, fino agli operatori dell'informazione, sono chiamati a promuovere la cultura civica dei diritti e delle responsabilità - commenta l’assessore alle Politiche sociali, Alessandra Di Sibio -. É nostra intenzione parlare della nostra carta fondamentale, la Costituzione, attraverso la voce degli esperti, focalizzando l’attenzione sulla famiglia, la salute e il lavoro nei nostri giorni, al tempo della pandemia”.



Alla conferenza sarà presente anche l’Associazione Stella Tricolore con Emanuele Di Rosa, giovane figurante partigiano. A seguire, alle 11.45, nell’atrio del Comune, sarà inaugurata la collettiva d’arte “Visioni di Libertà”. Esporranno Ilaria Azzarini, Carlo Bacci, Sabrina Cardini, Raffaele Cavaliere, Lotario Farina, Catello Marianni e Mario Tamberi, esprimendo la loro personale interpretazione del concetto di “Libertà”. Infine, alle 12.30, chiuderanno la mattinata cinque ballerine dell’Associazione ProDanza, che si esibiranno, dirette dall’insegnante Valeria Antonini, sulle note de “L’Elemento Umano” di Jovanotti, nel piazzale antistante il Comune.