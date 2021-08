Santa Teresa, sentieri, storia: se ne parla alla Rocchetta

Golfo dei Poeti - Nuovo appuntamento con la rassegna dedicata alla cultura del territorio “Raccontiamoci”.

Giovedì 5 agosto, a partire dalle ore 19, all’agriturismo “La rosa canina” della Rocchetta si parlerà di ambiente, sviluppo sostenibile, turismo, sentieristica e molto altro.

Ospiti dell’incontro saranno l’assessore all’Ambiente Claudia Gianstefani che, affiancata dalla ricercatrice dell’Enea Chiara Lombardi, presenterà il progetto “Smart bay”, iniziativa pilota in Italia finalizzata a studiare in maniera tecnologica gli ecosistemi marini. La baia di Sante Teresa ospiterà infatti un vero e proprio laboratorio hi-tech per lo studio di alghe, briozoi, molluschi e coralli, organismi ancora poco valorizzati ma di estrema importanza per le strategie di adattamento e mitigazione al cambiamento climatico.

Sul palco saranno inoltre presenti Luca Erba, general manager del gruppo Valdettaro, che racconterà l’esperienza della Scuola di mare Santa Teresa, realtà di spicco del settore, che sorge nell’omonima baia; Gino Cabano affronterà l’aspetto storico - culturale del territorio, tra fatti storici, aneddoti e dettagli poco conosciuti ai più; Stefano Vassale, esperto di sentieristica locale, accompagnerà i presenti in un tour ideale alla scoperta dei percorsi nascosti della Rocchetta; la guida ambientale escursionistica Giulia Marsili condividerà la sua esperienza sul campo, soffermandosi sulle specifiche caratteristiche ambientali dell’area; Diego Petrucci e Sara Navalesi, in rappresentanza di “Borgo antico servizi turistici”, affronteranno invece il tema del turismo, con particolare riguardo alla sostenibilità e alle sempre più diffuse attività outdoor, elemento di particolare richiamo del territorio di Lerici, sospeso in un perfetto equilibrio tra mare e terra.