Salute e prevenzione: appuntamento con "Ricordate er cervelo" a Lerici

Golfo dei Poeti - "Ricordate er Cervelo" si terrà in sala consiliare del Comune di Lerici, sabato 31 luglio alle 10. L'evento fa parte della serie d'incontri di #lericisiprendecura, realizzati al fine di prevenire e/o curare le principali patologie degenerative puntando l'attenzione sullo stile di vita, sulla psiche, sul corpo e sull'anima attraverso una visione olistica della Salute.

"Il progetto - si legge in una nota dell'assessorato ai Servizi sociosanitari - prevede uno screening sulla popolazione residente in Lerici nella fascia d'età tra i 60 e i 75 anni, a cui verrà somministrato un questionario reperibile sia online, sul sito del Comune http://www.comunedilerici.sp.it, sia cartaceo, presso l'ufficio U.R.P. il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.00 e lo sportello della cittadinanza, il martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12. Il progetto, accolto con entusiasmo dall'Amministrazione in un periodo così delicato dal punto di vista emotivo e sociale, è realizzato dall'associazione Psi.Fe.Co in collaborazione con l'Università Torino ed i risultati saranno presentati durante il I Lerici Festival della Salute, che si terrà dal giorno 8 al 17 di ottobre 2021".

"Sappiamo che tra i fattori di rischio maggiori c'è l'isolamento sociale, la solitudine, e la pandemia Covid-19, che ha investito la vita di ciascuno di noi, può aver slatentizzato situazioni a rischio - conclude la nota -. Per tale motivo, l'obiettivo finale del progetto è ridurre e prevenire un iniziale deterioramento, valutando anche percorsi futuri in collaborazione con i Medici di medicina generale del territorio e con Asl5".