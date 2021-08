Prorogata la mostra 'Dei liguri apuani la Forma'

Golfo dei Poeti - Prolungata fino alla fine del mese di agosto la personale dell’artista Carlo Bacci “Dei liguri apuani la Forma”, allestita all’Oratorio in Selàa di Tellaro.

“Vista la grande affluenza di visitatori, abbiamo deciso di prorogare la mostra di Carlo Bacci, che rimarrà visitabile gratuitamente dal pubblico ancora per tutto il mese di agosto – spiega il sindaco Leonardo Paoletti -. Un’esposizione ricca di richiami e simbologie, dalla forte emotività ed espressività, capace di catturare l’anima di chi la visita”.

Tra le novità della mostra, la presenza di un partner d’eccezione: la Laghezza spa è divenuta infatti sostenitrice dell’esposizione, valorizzando le iniziative culturali locali, considerate vero motore e spirito del territorio.

Compongono la mostra sette sculture e otto tele, che rappresentano la sintesi del rapporto tra il territorio e chi lo abita, espresso attraverso una forte simbologia che percorre tutte le opere.

É infatti possibile riconoscere la farfalla dorata, raffigurazione del fenomeno archeo-astronomico visibile tra maggio e luglio ai Monti di San Lorenzo, e il pennato, falcetto utilizzato dai liguri apuani per molteplici finalità, tutte vitali, come il lavoro e la difesa.

La parte marina della mostra è raccontata sulle tele dal mare verticale, elemento ricorrente nella produzione artistica di Bacci: una sorta di extraterrestre primitivo, pescioide, con gambe e due bocche che si trasformano di volta in volta a seconda di quello che vogliono raccontare.

Un mare verticale, che l’artista chiama Forma da più di 20 anni, che si muove nel tempo e nello spazio, sintesi del rapporto tra il territorio e chi lo abita.

Orario di apertura 19:00 – 23:00.