Proiezione di "Supernova" a Lerici e la Spezia

Golfo dei Poeti - In Supernova i protagonisti Colin Firth e Stanley Tucci, raccontano una storia emozionante. Il film sarà presentato in anteprima a Lerici all'arena dell'Astoria mercoledi 28 luglio alle 21.15 con replica al Nuovo della Spezia giovedi 29 alle 21. Il tema del film è 'Viaggio, memoria, scoperta'. Durante il viaggio il loro rapporto viene analizzato e vengono fuori contrasti, pensieri conflittuali, incomprensioni e difficoltà, prima della fine, dovranno capire qual è il senso del loro amore. Protagonisti sono Colin Firth nei panni di Sam e Stanley Tucci in quelli di Tasker. I due attori rappresentano il fulcro di tutta la produzione. Per entrambi rumors su una possibile nomination agli Oscar.



Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati tramite il sito www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche soltanto tramite messaggio Whatsapp al numero 3485543921 nelle fasce orarie 11/13 e 16/18: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione delle richieste. Il servizio Whatsapp non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L'acquisto dei titoli di accesso sarà inoltre possibile anche presso le casse del cinema dalle 20.15.