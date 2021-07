Premio LericiPea al via il 20 agosto, ecco i premiati

Golfo dei Poeti - Al via il 20 agosto 2021 gli eventi del Premio LericiPea Golfo dei Poeti 2021, appuntamento atteso ogni anno dagli amanti della poesia e non solo. Il Premio, nato a Lerici 67 anni fa, negli anni è diventato per la poesia una delle realtà più conosciute ed apprezzate al mondo. "Le tre giornate dell’edizione 2021, in programma dal 20 al 22 agosto - spiegano dall'Associazione Premio Lerici Pea Golfo dei Poeti -, oltre alle consuete premiazioni delle sezioni 'alla Carriera', 'Paolo Bertolani', 'Edito' e la nuova 'Angloliguria', saranno caratterizzate da sorprese musicali e teatrali internazionali, nell’ottica di un interscambio fra le arti e come messaggio di rinascita per i tutti gli artisti e gli operatori culturali".



Come ogni anno, ormai da sei anni, l’organizzazione e la cura del Premio è affidata allo Studio Nealinea, ovvero al project manager Lucilla Del Santo e al suo staff tutto al femminile - Alice Lorgna, Martina Ricciardi, Alessandra Campi -, in collaborazione con la Proprietà del Premio; presidente Pier Gino Scardigli e Giuria di eccellenza composta da Giuseppe Conte, Massimo Bacigalupo, Stefano Verdino, Roberto Pazzi, Manuel Cohen, Francesco Napoli, Giuseppe Benelli.



"Un doveroso ringraziamento ai partner del premio - continuano dall'associazione -, Comune di Lerici, Fondazione Carispezia e i Cantieri Sanlorenzo; al 'nuovo arrivo' nella squadra dei sostenitori del Premio, Confindustria La Spezia, alle aziende del territorio, una per tutti Euroguarco, a Crédit Agricole per Villa Marigola ('casa' del premio 'alla Carriera' da 25 anni) e alla Regione Liguria. Ma soprattutto, il più sentito grazie e benvenuti a tutti, i tanti straordinari protagonisti di questa edizione 2021, che siamo certi emozioneranno e lasceranno ricordi speciali nel pubblico".

L'associazione ricorda inoltre che rimangono ancora tre giorni, per chi lo desiderasse, per votare sul sito del Premio (http://lericipea.com/premio-lericipea-edito-2021/) il vincitore del premio Edito 20/21.



“La forza della parola e della poesia sono il tratto distintivo di questa manifestazione che si avvicina a compiere 70 anni -sottolinea l'assessore alla cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo - la longevità di questo premio sta anche nell'essere sempre rimasto fedele al suo statuto mantenendo come unico punto fermo quello di promuovere, diffondere e valorizzare, l'eccellenza poetica in Italia e nel mondo. Mai come in questo momento c'è bisogno di presidi culturali e con i suoi quattro riconoscimenti questo evento ne è una testimonianza autentica per tutto il territorio ligure”.



Programma edizione 2021



VENERDÌ 20 AGOSTO - piazzetta San Giorgio, Lerici



18:00 - 19:30

Premo LericiPea “Angloliguria” a William Wall

in apertura, medley di musiche irlandesi a cura della violinista Eilis Cranitch

a seguire, a dialogo con il poeta, Massimo Bacigalupo e Adele D’Arcangelo



21:00 - 22:00

Presentazione del libro: Dante in love di Giuseppe Conte (Giunti Editore);

a dialogo con il poeta, Francesco Napoli



22:00 - 22:40

Matteo Taranto legge brani scelti da Stefano Verdino di: Sanguineti, Luzi e Giudici

(rivisitazioni teatrali dell'Inferno, Purgatorio e Paradiso di Dante)

“incursioni musicali” di Matteo Cremolini



SABATO 21 AGOSTO - Giardini di Villa Marigola, San Terenzo di Lerici



17:30 -18:00

in introduzione, assegnazione del Premio LericiPea “Edito” 2020/21



18:00 - 20:00

Premio LericiPea “alla Carriera” a Tomaso Kemeny

a dialogo con il poeta, Giuseppe Conte

in apertura, come omaggio al Maestro Kemeny, musiche ungheresi eseguite da Ylenia Volpe (fisarmonica) e Roberto Arnoldi (violino)



DOMENICA 22 AGOSTO – Giardini di Parco Shelley, San Terenzo di Lerici



Ore 21:00 - 22:30

Premio LericiPea “Paolo Bertolani” a Giuseppe Rinaldi, in arte Kaballà

a dialogo con il cantautore dialettale siciliano, Manuel Cohen

spettacolo di musica e poesia



Per informazioni su come partecipare e prenotarsi agli eventi: info@lericipea.com, www.lericipea.com