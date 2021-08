Portus Lunae Art Festival chiude in grande stile alla Villa del Varignano con Amanda Sandrelli

Golfo dei Poeti - La sesta edizione del Portus Lunae Art Festival, ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure e STAR Sistema Antichi Teatri Romani, si chiude venerdì 13 agosto 2021 (ore 20.30) alla Villa Romana del Varignano di Porto Venere, località Le Grazie, in provincia della Spezia, con Amanda Sandrelli protagonista di La ninfa Calipso, canto V di Odissea un racconto mediterraneo. Lo spettacolo sarà preceduto (ore 19.30) dalla visita guidata al sito archeologico a cura del direttore Marcella Mancusi. Ingresso 2 euro, gratuito per gli under 18. Prenotazione obbligatoria su www.musei.liguria.beniculturali.it/varignano2021, attivo dal 3 agosto. Informazioni al numero 0187 790307 dal martedì al sabato ore 8,30/14,30 mail drm-lig.villaromana.varignano@beniculturali.it



Teatro Pubblico Ligure da molti anni lavora alla rigenerazione dei territori attraverso la cultura e si dedica in particolar modo alla valorizzazione dei siti archeologici riuniti dal 2014 nel progetto STAR Sistema Teatri Antichi Romani, che si propone di portare il teatro dal vivo nei siti archeologici, rigenerando la comunità cui appartengono attraverso una memoria storica che diventa viva. La Villa Romana del Varignano e il Portus Lunae Art Festival fanno parte di STAR Sistema Antichi Teatri Romani. La Villa, risalente alla prima metà del I secolo a.C., è un complesso tardo repubblicano situato in una valle ricca di acque, circondato di ulivi. La villa era costituita da un edificio destinato alla residenza del proprietario collegato ad un'area dedicata all'attività agricola, in questo caso prettamente legata alla produzione e alla lavorazione dell'olio d'oliva.



In questo scenario ricco di storia e collocato in uno straordinario ambiente naturale, Amanda Sandrelli porta La ninfa Calipso, canto V di Odissea un racconto mediterraneo, ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure. Calipso è colei che nasconde. È nella sua isola che Odisseo si trova ormai da sette anni quando Atena implora gli altri dèi di accorgersi di questo eroe che ancora non ha fatto ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Calipso gli ha offerto l’immortalità e la sua bellezza eterna. Odisseo sa a cosa rinuncia ma non vuole smettere di essere uomo mortale. Calipso, piangendo, lo lascerà riprendere il suo viaggio. Amanda Sandrelli, con forza e dolcezza, dà vita ad una umanissima Calipso e sceglie di accostarla, per contrasto, ad una Clitemnestra contemporanea. Racconterà quindi di due abbandoni vissuti in modo diametralmente opposto. Racconterà di due donne che sono due volti della stessa Luna.



Il festival è organizzato da Teatro Pubblico Ligure nell’ambito del progetto STAR – Sistema Teatri Antichi Romani (https://www.dropbox.com/s/g8r0yys805p6qqj/STAR.m4v?dl=0), è sostenuto dal Comune di Luni, dalla Direzione regionale Musei Liguria, Museo archeologico nazionale e area archeologica di Luni e dalla Regione Liguria, grazie alla collaborazione del direttore regionale Musei Liguria Alessandra Guerrini, in accordo con il Ministero della Cultura.



Dal 2016 al 2020 Teatro Pubblico Ligure ha realizzato cinque edizioni del Portus Lunae Art Festival dedicate a Iliade, Odissea, Eneide, Decameron e al cinquantenario dell’allunaggio. Ne sono stati protagonisti Tullio Solenghi, Massimo Cacciari, Moni Ovadia, Mario Incudine e Antonio Vasta, Maddalena Crippa, Davide Enia, Giorgio Ieranò, Giulio Guidorizzi, Maurizio Bettini, Andrea Nicolini, Maddalena Crippa, Nicola Gardini, Laura Lattuada, Patrizia Milani, Marino Sinibaldi e Gian Luca Favetto, Amanda Sandrelli, David Riondino e Dario Vergassola, John De Leo, Piergiorgio Odifreddi, Paolo Rossi, Antonella Prenner, Ascanio Celestini, Corrado d’Elia e Chiara Salvucci, Stella Tramontana. Il festival, prodotto da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi, è stato sostenuto da Mibact, Comune di Ortonovo poi Luni, Polo Museale della Liguria, Direzione regionale Musei Liguria, Regione Liguria e Compagnia di San Paolo.



Info www.luni.beniculturali.it – www.teatropubblicoligure.it