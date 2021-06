Parte l'estate lericina, il 14 agosto Giovanni Allevi si racconta

Golfo dei Poeti - La stagione estiva lericina è ufficialmente aperta.

Ha inaugurato il cartellone di eventi in programma per questa estate la rassegna di letture all’aperto “Lerici LibrAria”: otto incontri con i più importanti autori italiani che, dall’1 giugno al 2 settembre, presenteranno in Rotonda Vassallo le loro ultime fatiche, in un dialogo aperto con il pubblico. Tra gli scrittori ospiti: Luigi Garlando, Alessandro Robecchi, Gianluca Lioni, Raffaele Riba, Licia Troisi, Luigi Ghirri, Olivo Barbieri, Giovanni Chiaramonte.

Dal 5 giugno al 29 agosto, torna la rassegna sulla sapienza, la filosofia, l’arte e la cultura dell’antichità greca e latina “MythosLogos”, giunta alla ottava edizione. Il Castello di Lerici, Rotonda Vassallo, Parco Shelley, Tellaro e Zanego saranno le cornici dei nuovi appuntamenti, ideati, organizzati e diretti da Angelo Tonelli.

Al 18 giugno al 30 settembre il lungomare lericino accoglierà la mostra fotografica di Claudio Barontini “Cave Canem”. Dopo il successo riscontrato nel 2017 al Castello San Giorgio, Barontini torna a Lerici con un’esposizione inedita: personaggi celebri e non saranno ritratti in scatti posati e “rubati” in compagnia dei loro amici a quattro zampe, veri e propri compagni di vita, indagando l’intimo rapporto che li lega.

Dal 19 giugno il Castello di Lerici ospiterà la mostra “Pensare un tempo migliore” di Mario Tamberi: una personale che ripercorre e celebra i 50 anni d’arte del pittore e scultore lericino, in un viaggio tra le sue opere.

Il 26 giugno il borgo di Tellaro diventerà la magica cornice della “Notte romantica”: per tutti gli innamorati, ma anche per gli amanti di quella bellezza che ama nascondersi tra pietre antiche e scorci suggestivi, sarà un appuntamento da non mancare, per salutare tutti insieme l’arrivo del solstizio d’estate.

Torna la rassegna di musica e spettacoli all’aperto “Lerici Live”: il primo dei quattro appuntamenti sarà domenica 11 luglio, in piazza San Giorgio, ai piedi del Castello di Lerici, con l’attore Maurizio Lastrico in “Nel mezzo del casin di nostra vita”. Nell’anno celebrativo di Dante, lo spettacolo omaggerà il Sommo Poeta reinventando la sua lingua e le sue terzine e raccontando i nostri inferni quotidiani.

Lunedì 12 luglio Piazza Brusacà accoglierà il comico Gabriele Cirilli, protagonista dello spettacolo “Chi è Tatiana”.

Sabato 14 agosto sarà la volta dell’evento “Incontro tra parole e musica con Giovanni Allevi”: Pino Strabioli, regista teatrale, attore e conduttore, intervisterà il pianista e compositore Allevi nella magica cornice di Piazza San Giorgio.

Lunedì 23 agosto sarà la volta di “Alice canta Battiato”, con Carlo Guaitoli al pianoforte: un omaggio all’artista e alle sue canzoni, a pochi mesi dalla sua scomparsa.

Dal 16 luglio al 7 agosto, le note del “Lerici Music Festival” torneranno a riempire le vie del territorio: tre settimane dedicate alla musica classica, che vedranno i più importanti artisti del panorama internazionale esibirsi sul palco lericino.

Sarà poi a volta del “Salotto dei cantautori”, a cura del Club Tenco: tre appuntamenti a Parco Shelley, condotti dal giornalista Massimo Cotto, dedicati a chiacchierate musicali, per scoprire cantautori e canzoni da inedite angolazioni. Apriranno, il 13 agosto, Morgan e Antonio Silva, il 15 agosto sarà protagonista Vittorio De Scalzi, fondatore del gruppo “New Trolls”, il 16 agosto chiuderà la rassegna il cantautore Daniele Silvestri.

Dal 19 al 22 agosto la musica lascerà spazio alla poesia e, in particolare, alla 67° edizione del “Premio internazionale LericiPea Golfo dei Poeti”

Dal 16 al 19 settembre Lerici accoglierà “Lerici legge il mare”, la rassegna di letteratura e cultura marinara: ospiti internazionali, libreria del mare, autori, conferenze, regate, attività per bambini e ragazzi, marinaresca, musica, solidarietà, libri a bordo, avventure nel Golfo dei Poeti, velieri, mostre, concorsi fotografici, gastronomia e molto altro.

Dall’8 al 17 ottobre sarà la volta del “Festival della salute”, primo appuntamento in Liguria dedicato interamente alla salute e al benessere, nei loro vari aspetti, che coinvolgerà professionisti locali, studiosi, giornalisti e associazioni sportive.

Per maggiori info: www.lericicoast.it