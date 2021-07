Nasce l'associazione "Amici di Villa Marigola"

Golfo dei Poeti - Marco Barotti, Maria Chiara Pozzana e Judith Wade, Ceo Grandi Giardini Italiani, la prestigiosa rete di oltre 140 giardini visitabili, hanno costituito l’associazione Amici di Villa Marigola.

Sia Villa Marigola, di proprietà di Credit Agricol che Villa Rezzola, donata al FAI dalla Contessa Pupa Miniati Carnevale, fanno parte della rete Grandi Giardini Italiani. Ambedue le ville si trovano a Lerici.

L’associazione Amici di Villa Marigola ha il fine di organizzare una serie di eventi culturali e di aprire lo storico parco. Ne è presidente Judith Wade, fondatrice dei Grandi Giardini Italiani e socio fondatore l’architetto Maria Chiara Pozzana, nota esperta di architettura di giardini.

Verranno organizzati convegni sull’arte dei giardini nelle sue varie sfaccettature ed accezioni, letture di testi poetici in associazioni con Lerici Pea, e il giardino verrà aperto al pubblico.

Fra gli scopi della nuova associazione e di Grandi Giardini Italiani c’è quello di contribuire ad allungare la stagione turistica lericina a 9 mesi.

Data la sua posizione geografica, il clima e la storia letteraria, “Lerici – dice Judith Wade – ha tutti i numeri per essere un centro turistico culturale di primo piano con una stagione da marzo a novembre”.

Lerici ha un’antica storia culturale, i tre grandi della letteratura italiana del Trecento: Dante, Petrarca e Boccaccio citano Lerici nelle loro opere.ma il fascino esercitato da Lerici, San Terenzo e Tellaro su letterati e artisti raggiunge il suo culmine tra il XIX e il XX secolo, quando poeti, romanzieri, pittori, giornalisti da tutta Europa scelgono questi borghi come luogo privilegiato di soggiorno e fonte di ispirazione. Citiamo: Percy B. Shelley con la moglie Mary Shelley, George Byron, Sem Benelli, David H. Lawrence, Virginia Woolf, Giosué Carducci, Gabriele D’Annunzio, Filippo Tommaso Marinetti, Mario Soldati, Attilio Bertolucci, Indro Montanelli. In tempi più recenti l’editore Valentino Bompiani, lo scrittore Ottiero Ottieri e Mario Spagnol.

La appena nata Associazione Amici di Villa Marigola si inserisce in questa tradizione e ha la volontà di rinnovarla.