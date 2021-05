Mythoslogos 2021, il festival itinerante durerà tutta l'estate

Golfo dei Poeti - Anche quest’anno, grazie al contributo del Comune di Lerici nell’ambito degli eventi di Lerici Coast, sarà possibile realizzare l’ottava edizione di Mythoslogos, il festival dedicato alla sapienza, la filosofia, l’arte e la cultura dell’Antichità greca e latina. L’ideazione e la Direzione Artistica sono del grecista, poeta e regista teatrale Angelo Tonelli, l’organizzazione è a cura della Associazione di Promozione Sociale Arthena Arti e Mestieri. Questa edizione del Festival include una fondamentale sezione aggiuntiva, MythosLogos Dharma, che ha come Coordinatore generale del progetto il Monaco Kusalananda Alcozer, finanziata dall’ Unione Buddhista Italiana e con il contributo di Associazione Buddhista Bodhidarma (Lerici), Centro Zen Firenze, Associazione Sambudu Viharaya (Genova), APS Arthena Arti e Mestieri. Il festival si svolgerà dal 5 giugno al 29 agosto, e sarà ambientato a Lerici, San Terenzo, Tellaro, Zanego, con lectiones magistrales, conferenze, approfondimenti, spettacoli, concerti, performances multimediali, MythosLogos bambine e bambini. L’accesso, su prenotazione, inviando messaggio whatsapp a 3383153159, sarà regolato dal rispetto delle norme anticovid 19.



Mythoslogos godrà del Patrocinio morale dell’Ambasciata di Grecia a Roma, di Marsilio Editore, Moretti e Vitali Editore, di Agorà &C Editore, e della sponsorizzazione di Mare estremo, Naturasì, Verbaurea, Indunavi, Hotel Florida, Ristorante Stralunà, Ristorante Mano di Fatima, LUCE. Già da ora è possibile sostenere economicamente l’evento partecipando alla raccolta di fondi su Go Fund Me. In caso di pioggia lectiones magistrales, conferenze, performances sapienziali e approfondimenti, previsti nel Comune di Lerici verranno trasferiti, a numero limitato e solo su prenotazione, fino a esaurimento delle prime 40 prenotazioni, nel Castello di Lerici o in Sala Consiliare, e/o realizzati on line, mentre concerti e spettacoli teatrali e Mythoslogos Bambine e Bambini verranno rinviati a data di volta in volta da destinare.



PROGRAMMA DI MYTHOSLOGOS 2021

GIUGNO

Sabato 5 ore 21 Lerici, Rotonda Vassallo

Intervento del Sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti

Presentazione del programma di Mythoslogos 2021

Angelo Tonelli, grecista: Sciamanesimo, trance e estasi nella Grecia antica

Venerdì 11 ore 21 Lerici, Rotonda Vassallo, Antonino Postorino, filosofo e teologo: Parmenide: una luce troppo grande per non abbagliare e troppo piccola per dissipare il buio dell’incomprensione



Sabato 12 ore 21 San Terenzo, Parco Shelley

Argonauti nel Golfo degli Dei. Nel nome di Dioniso

Reading poetico di Paola Pennecchi e Isabella Tedesco Vergano (Dioniso orfico e l’aprirsi dell’essere)

Il Genio del cuore: variazioni e metamorfosi dionisiache con Giorgio Colli, Nietzsche, Lorca, Euripide, Plotino.

Musiche di Daniele Dubbini (handpan, flauto bansuri, percussioni). Danza: Valentina Cagliesi. Canto: Liliana Cavanna. Voce recitante: Angelo Tonelli

Esposizione dell’opera di Giuliano Diofili, Mythodripping, realizzata nel 2008 per lo sbarco degli Argonauti a Charleston, in South Carolina



Domenica 13 ore 10.30, Lerici, Rotonda dei Giardini

MythosLogos Bambine e bambini:

Alessandro Lana, Libraio, e Chiara Lasagni, Ricercatrice del Dipartimento di Storia, Università di Torino

Conversazioni e giochi di ruolo: Cittadini, non-cittadini, stranieri, migranti, viaggiatori. Storie di Greci nel Mediterraneo e oltre.



Domenica 13, ore 183.0, Zanego, Pian Della Chiesa, Presso Azienda Agricola Pian della Chiesa

In vino veritas, gruppo Medieval Pagan Folk: concerto dionisiaco con Arthuan Rebis, voce, nyckelharpa, bouzouki e gaita galiziana; Siro Achille Nicolazzi, voce e ghironda; Nicola Caleo, percussioni; Emanuele Milletti, basso elettrico. Solo su prenotazione mandando messaggio whattsapp a 3383153159. Strada da Lerici per Montemarcello. 150 metri dopo il cartello di entrata in Zanego a sinistra strada asfaltata con indicazione per Pian della Chiesa. Dopo 600 metri sterrata a destra per Pian della Chiesa. Mantenere la sinistra per 400 metri fino al punto.



Giovedì 17 ore 21, Lerici, Rotonda Vassallo

Luca Valentini: Descensus ad Inferos: Virgilio e la spiritualità orfico-pitagorica nel canto VI dell’Eneide



Venerdì 18 ore 21, San Terenzo, Parco Shelley

Luigi Zoja, Psicoanalista junghiano, scrittore: La pazzia di Aiace e del mondo: quando intorno si vedono solo nemici



Sabato 19 ore 21, San Terenzo Parco Shelley

Monaco Kusalananda Alcozer, coordinatore generale del progetto MythosLogos Dharma: Presentazione del progetto e del programma

Lama Michel Rinpoce: La mente, lo strumento più importante per la felicità o la sofferenza (Mythoslogos-Dharma)



Venerdì 25 ore 21, Lerici, Rotonda Vassallo

Carla Sanguineti, scrittrice: Figure di donna dal teatro greco: Clitemestra, l’imperdonabile, la maledetta



Sabato 26 ore 21 San Terenzo, Parco Shelley

Stefano Bettera, scrittore, giornalista e studioso: L’abbraccio del mondo: coltivare l’eleganza dello spirito per costruire la mente ecologica



Domenica 27 ore 10-13 e 18-20.30 San Terenzo, Parco Shelley (Mythoslogos-Dharma)

Giornata di musica, meditazione, saggezza

Ore 10-11: meditazioni con Ven. Tae Hye, abate del Tempio Musang Am, Monaco Kusalananda, Ven. Gnanathilaka, abate del Tempio Sambudu di Genova.

Ore 11-12: musiche e canti meditativi con Daniele Dubbini (hang, flauto bansuri, harmonium); Liliana Cavanna (canto); Arthuan Rebis (arpa celtica); Angelo Tonelli (voce recitante)

Ore 12-13: yoga e biodinamica con Lorenzo Ragonesi

Ore 18-19.30: musiche, danze e canti con il Gruppo Percussionisti Cingalesi

Ore 19.30-20.30: musiche e canti sapienziali con Ismail Milletti (sitar) e Chiara Costanzo (canto)



Luglio

Giovedì 1 ore 19, Lerici, Atrio del Palazzo Comunale

Elena El Fazairy e Compagnia Teatro Iniziatico,Inaugurazione della mostra Prosopon, maschere per il teatro greco. Fotografia: Davide Borghini. Visibile fino al 31 luglio



Venerdì 2 ore 21 San Terenzo, Parco Shelley (Mythoslogos-Dharma)

Intervento del sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti

Guido Tonelli, Professore Ordinario di Fisica, Università di Pisa, Responsabile dell’equipe del CERN di Ginevra che scoprì il bosone di Higgs: Tempo: l’antico sogno di uccidere Chronos



Sabato 3 ore 21 San Terenzo, Parco Shelley

Compagnia Teatro Iniziatico diretta da Angelo Tonelli: Baccanti di Euripide. Con Giulia Olga Billante, Greta Di Sacco, Elena El Fazairy, Solange Passalacqua, Susanna Salvi, Angelo Tonelli. Regia di Susanna Salvi e Angelo Tonelli. Scenografie: Bottega Diofili. Coreografia: Annalisa Maggiani. Melodie e canto in greco antico: Paola Polito. Tecnico del suono: Adriano Salvi. Musiche Arthuan Rebis e altri. Maschere: Elena El Fazairy. Pittrice di Scena: Laura Letari



Mercoledì 7 ore 21 San Terenzo, Parco Shelley

Taeri Sunim, Monaco Buddhista, Il Buddhismo e i Greci (Mythoslogos Dharma)



Venerdì 9 ore 21 San Terenzo, Parco Shelley,

Maurizio Bettini, Ordinario di Filologia Classica Università di Pisa, Fondatore del Centro di Antropologia del Mondo Antico: I Romani e la cittadinanza degli Dei



Sabato 10 ore 21 San Terenzo, Parco Shelley

Butoh Progetto Performance: Encounter with Minotaurs

Concetto: Annalisa Maggiani. Regia e Coreografia: Yumiko Yoshioka e Annalisa Maggiani. Immagini in movimento: Mario Morleo . Musica: Cristina Alioto. Danza: Yumiko Yoshioka e Annalisa Maggiani, e le danzatrici e i danzatori del Butoh Progetto Performance condotto da Yumiko Yoshioka



Martedì 13 luglio ore 21, Lerici, Castello San Giorgio

Paola Biato, Counselor simbolico-narrativa, costellatrice archetipica, immaginalista: Persefone e Vassilissa, racconti della luce nel buio: un percorso esperienziale



Sabato 31 ore 18, Sarzana, Atelier Nuova Eleusis, Via dei Giardini 14

Inaugurazione della mostra di Valentina Cagliesi: Verbaurea Chrysosophia. Mito e Sapienza in monili preziosi

Apertura fino al 4 agosto incluso, visibile dalle 18 alle 22.30



Agosto

Domenica 1 ore 10-12 e 18.30-2030 (Mythoslogos Dharma)

Sarzana, Piazzale antistante la Fortezza Firmafede

Risveglio, silenzio, pace, unità: improvvisazione creativa on the road



Ore 10-12, musica e meditazione con Kusalananda Sunim

Pittura on the road con Elena El Fazairy e Liliana Cavanna



Ore 18-30-20.30 musica con Arthuan Rebis (arpa celtica, nickelharpa); pittura on the road con Elena El Fazairy e Liliana Cavanna; poesia con Solange Passalacqua, Simona Giorgi, Angelo Tonelli, il pubblico



Giovedì 5 ore 21, Carrara, con partenza da Piazza Alberica (Mythoslogos Dharma)

Maratona sapienziale itinerante per le vie della città, con letture da testi buddhisti e della tradizione iniziatica, con Daniele Dubbini, Kusalananda Sunim, Angelo Tonelli, Compagnia Teatro Iniziatico, e altri partecipanti



Martedì 10 ore 21 San Terenzo, Parco Shelley

Gianluca Magi, filosofo, storico delle idee e delle religioni e orientalista: Kundalini. Nel labirinto estatico di Shiva-Dioniso



Giovedì 12 ore 21 San Terenzo, Parco Shelley

Atelier Teatro, Tra la perduta gente - L'inferno di Dante

Con Francesco Arioli, Ruggero Caverni, Anna Del Bello, Stefano Gerace, Giulia Salis. Musica dal vivo: Roberto Zanisi. Coreografia: Sara Valenti. Formazione attoriale sul testo di Dante: Marco Tajani. Regia: Ruggero Caverni e Giulia Salis



Venerdì 13 Tellaro, alla Marina ore 21.30

Altramarea-Argonauti: Alle dee e agli dei del Mare, per la rigenerazione dell’umanità

Soprano dal mare Antonella Tronfi. Musiche: Arthuan Rebis (canto arpa celtica, ulusi, nychelharpa). Voci poetiche: Adonais, Aima, Simona Giorgi, Francesco Macciò, Luciano Jude Mezzetta, Angelo Tonelli



Sabato 14 ore 21 San Terenzo, Parco Shelley (Mythoslogos-Dharma)

Giacomo Foglietta, Ricercatore indipendente, Il rapporto tra l’Uno e i molti nella Grecia e nell’India antica



Domenica 22 ore 21 Lerici, Castello San Giorgio

Enrico Bardellini, Docente di Storia dell’Arte: La centralità della Sophía nelle arti del Rinascimento



Martedì 24 ore 21 Lerici, Castello San Giorgio

Gualtiero Santi, Platone a Eleusis. Analisi dei rapporti tra Platone e la tradizione misterica eleusina



Venerdì 27 ore 21 San Terenzo, Parco Shelley

Valerio Meattini, Ordinario di Filosofia Teoretica e Filosofia della Mente, Università di Bari: Le vele di Dante. Il congedo. Il viaggio. L’approdo



Sabato 28 ore 17-19 e 21-23, San Terenzo, Parco Shelley (Mythoslogos-Dharma)

Mondo Nuovo: meditazioni e riflessioni con la Monaca zen Maestro Shinnyo, Ven. Tae Hye Sunim, Ven. Kusalananda Sunim, Angelo Tonelli



Domenica 29 ore 21, San Terenzo, Parco Shelley

Mysteries, Laboratorio di Teatro Rituale

Un omaggio al Living Theatre

Ideazione e regia Francesco Gori, regista, attore, Docente di Estetica dell’Accademia Europea di Firenze; musiche dal vivo del compositore e polistrumentista Francesco Gherardi (tablas, objects, body percussion).

Solo su prenotazione con messaggio whattsapp a 3383153159.



Eventi collegati con Mythoslogos:

17-18 Luglio, Prati di Campocecina, Apua, festa celtica e dionisiaca delle Alpi Apuane