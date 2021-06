MythosLogos: Stefano Bettera presenta"L’abbraccio del mondo"

Golfo dei Poeti - Nella cornice di “MythosLogos 2021”, il festival dedicato a Sapienza, Filosofia, Arte e Cultura classica ideato e diretto da Angelo Tonelli , Stefano Bettera presenta il suo nuovo libro "L’abbraccio del mondo: coltivare l’eleganza dello spirito per costruire la mente ecologica". L'appunamento è per sabato 26 giugno alle ore 21.00 presso Parco Shelley (San Terenzo) a Lerici.

Secondo l’autore una mente ecologica è necessaria per sviluppare consapevolezza, lucidità e soprattutto l’etica e il coraggio che servono per agire in modo saggio prendendoci cura di noi e del mondo. Bettera indaga una possibile strada da seguire per prendersi cura delle ferite ambientali, ma anche umane, generate da questa crisi e identifica tre elementi fondamentali: la necessità di una nuova mente ecologica, un metodo per realizzarla e una comunità che si assuma il compito di tutelarla e diffonderla affinché venga sempre più messa in pratica.

Le risposte per affrontare una crisi non possono essere quelle che dividono, ma quelle che uniscono, creano rete, connessione, giustizia e che sono in grado di curare le ferite del mondo.

Da qui l’idea di mettere in atto una vera trasformazione partendo da un’ecologia della mente che diventa poi impegno concreto nella vita quotidiana e la necessità di una comunità di menti ecologiche affinché questo percorso diventi efficace. Stefano Bettera è scrittore, giornalista e studioso. È autore di libri come “Il Buddha era una persona concreta” (Rizzoli), “Fai La Cosa Giusta” e “Felice come un Buddha (Morellini Editore).



(foto: repertorio)