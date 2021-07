Musica classica a Porto Venere grazie al Lerici Music Festival

Golfo dei Poeti - Domenica 25 luglio, due Violini per la serata dedicata alla musica classica in collaborazione con il Lerici Music Festival sulla più bella terrazza del Golfo dei Poeti a Porto Venere. Dalle 19:40 fino alle 20:30 concerto vista mare al Grand Hotel Portovenere. Cristina Raso, responsabile comunicazione e marketing del Grand’ Hotel Portovenere racconta: “ E’ importante fare sinergia tra un capo e l’altro del golfo, si parte da piccoli momenti come questo in cui si fa emergere la possibilità di unire cultura sul territorio con dinamismo e pro attività per far nascere collaborazioni virtuose”.



Gli artisti

Szymon Nasciszewski,

Katarzyna Piotrowska, violini



Programma della serata

Jean-Marie Leclair - Sonata for Two Violins in G Major, op.3 No.1

G. Bacewicz - Duets on Folk Themes

B. Bartok - Violin duos (selezione)



Il concerto è aperto anche al pubblico non residente in hotel.

Per informazioni +390187790570