Morgan, Mauro Ermanno Giovanardi e Daniele Silvestri: così il Club Tenco torna a Lerici

Golfo dei Poeti - Venerdì 13, domenica 15 e lunedì 16 agosto San Terenzo si trasformerà nel “Salotto dei cantautori”. Il Club Tenco torna nel territorio lericino con tre appuntamenti gratuiti a Parco Shelley: il giornalista Massimo Cotto condurrà gli incontri, vere e proprie chiacchierate musicali alla scoperta dei cantautori e delle loro canzoni, osservate da inedite angolazioni.

Il primo dei tre incontri, venerdì 13 agosto alle 21, sarà animato da Morgan e Antonio Silva, storico presentatore del Premio Tenco. Tra racconti e musica, la serata indagherà le sfumature della canzone italiana, sotto le stelle di Parco Shelley. Per prenotazioni https://morgan-silva-lerici.eventbrite.com



Il secondo dei tre incontri, domenica 15 agosto alle 21, sarà invece un vivace dialogo con Mauro Ermanno Giovanardi, fondatore dei “La Crus”. La serata sarà un viaggio tra i generi musicali, per l’occasione chiamati “Cinque Terre”, ovvero il pop, rock, cantautorato, jazz, punk. Per prenotazioni: https://giovanardi-cotto-lerici.eventbrite.com. L’ultimo dei tre incontri della rassegna, lunedì 16 agosto alle 21, vedrà ospite Daniele Silvestri. Tra i migliori cantautori dei giorni nostri, Silvestri si fa notare sin dal suo debutto, nel 1994, con l’omonimo album con cui si aggiudica una Targa Tenco come miglior esordio dell’anno. Nel 1995 partecipa a Sanremo con il brano “L’uomo col megafono”, con cui vince il Premio Volare come miglior testo letterario e, successivamente, la Targa Tenco come “miglior canzone dell’anno” mostrando, sin da subito, le sue indiscusse doti cantautorali. Il brano anticipa “Prima di essere un uomo”, disco d’oro, considerato tra i migliori album dell’anno, in cui è contenuto anche il successo “Le cose in comune”, targa Tenco come miglior canzone. Per prenotazioni: https://daniele-silvestri-lerici.eventbrite.com



La rassegna musicale è organizzata da Club Tenco, Comune di Lerici, Stl, gode del patrocinio di Regione Liguria e ha come media partner Radio Nostalgia. Si ricorda che ogni ospite dovrà essere munito di mascherina e dovrà indossarla fino al raggiungimento del posto a sedere, al quale sarà accompagnato dal personale organizzatore. In seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, per poter accedere agli spettacoli sarà obbligatorio essere in possesso di certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS).