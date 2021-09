Madonna delle Grazie tra sacro, fiera, sagra e visite alla villa romana

Golfo dei Poeti - A Le Grazie è tutto pronto. Non mancheranno gli appuntamenti liturgici, i momenti di convivialità con la Sagra del polpo, la fiera e delle visite guidate alla villa romana del Varignano. Sono questi gli ingredienti delle giornate per le celebrazioni della Madonna delle Grazie che si terrà dal 5 all’8 settembre. Nostra Signora delle Grazie è venerata nella chiesa omonima con la Sacra miracolosa Immagine della Madonna delle Grazie, patrona del Golfo. La festività della Madonna si celebra l’8 Settembre di ogni anno con una delle più antiche manifestazioni religiose della Liguria.

Ad accompagnare le celebrazioni religiose, dal 5 all’8 settembre si terranno nel pieno rispetto delle norme anti-covid la Sagra del Polpo (con servizio di asporto e possibilità di consumare ai tavoli) e la tradizionale fiera nel borgo con orario 8 - 23. Per accedere all’area della fiera sarà necessaria la certificazione verde Covid19.



Le visite alla villa del Varignano si terranno il 5 e l’8 settembre. Nelle due giornate la Villa romana sarà aperta dalle 9 alle 14.30 e straordinariamente anche il pomeriggio con visite guidate gratuite (per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione). Domenica 5 settembre le visite guidate si terranno alle: 15.15, 16.30, 17.45. Mercoledì 8 settembre visite guidate saranno alle 15.15, 16, 16.30, 17.15, 17.45. È obbligatoria la prenotazione qui. Le visite sono comprese nel biglietto di ingresso: intero 3 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni. Per l'accesso è necessario il Green pass.



In occasione della festa l’associazione “Il Volo dell’Arte” la mostra “In viaggio con Dante” per il settecentesimo anniversario della morte del Sommo. Il taglio del nastro avverrà domani,3 settembre alla Sala Fontana di via Libertà. L’esposizione è aperta fino all’8 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Interpretano il “Mondo Divino”: Alberto Carmè, Claudia Domenichini, GioBatta Framarin, Gianni Gozzani, Damiano Panebianco, Bianca Maria Patuzzo, Tiziana Pietrini, Mirella Raggi, Rosa Maria Santarelli, Francesco Schiano, Nicol Squillaci.



Mobilità Per l’occasione sarà potenziato il servizio autobus: nelle giornate da domenica 5 a mercoledì 8 settembre verranno inserite 2 corse aggiuntive da Le Grazie alla Spezia con orario 23 - 00 e il Servizio Girobus di Porto Venere a partire dalle 9 e ad ogni ora estenderà il suo percorso collegando il parcheggio del Cavo a Porto Venere a Le Grazie. Mercoledì 8 settembre sarà inoltre possibile raggiungere Le Grazie via mare attraverso il servizio battelli dalla Spezia (Passeggiata Morin) con orario 9.30 - 11.30 - 14.15 . 15.45. Rientro da Le Grazie per la Spezia: 12.35 - 15.20 - 17.20 - 18.50.



Il programma liturgico



Sabato 4 settembre - ore 20.30: Santa Messa celebrata da Mons. Enrico Nuti, Vicario generale della diocesi.

A seguire Solenne Processione in ricordo del 33° anniversario dell’incoronazione della Madonna delle Grazie



Domenica 5 settembre: Sante Messe ore 8-10-18



Mercoledì 8 settembre: Festa di Nostra Signora delle Grazie

Sante Messe ore 5 - 6- 7 - 8 - 9 - 11- 17 – 18.

La Santa Messa solenne delle 11 sarà celebrata da S.E. Mons. Luigi Ernesto Palletti, vescovo della Spezia