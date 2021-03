Libri in eccesso alla biblioteca di Lerici, ecco come averli gratuitamente

Golfo dei Poeti - Copie, volumi obsoleti o usurati: la biblioteca civica A. Doria mette a disposizione dei cittadini di Lerici, e non, i propri volumi in eccesso, oggetto di scarto autorizzato dalla Soprintendenza archivistica per la Regione Liguria.

Gli interessati potranno acquisire, a titolo gratuito, il materiale messo a disposizione, selezionato dopo una lunga attività di inventario che ha interessato il patrimonio librario lericino.

Molti e variegati i titoli coinvolti: da “Il Milione” a “La Bibbia”, da testi sulla psicanalisi ad atlanti geografici, da volumi sulla grammatica italiana a quelli dedicati alle donne nella storia e molto altro.

Per consultare la lista dei volumi a disposizione è possibile inviare una mail a rachele.delprete@comune.lerici.sp.it, entro e non oltre il 10 aprile 2021, indicando nell'oggetto “donazione libri”, oppure recarsi in biblioteca nei giorni e orari di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 19:00, e il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00).

Non verranno prese in considerazione richieste di donazione ricevute oltre la data del 10 aprile 2021.

Al termine dell’iniziativa, aperta sia a privati che ad associazioni, i volumi librari rimasti saranno adeguatamente smaltiti.