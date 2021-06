Lerici, un'opera di Tamberi per la rotatoria di Carbognano

Golfo dei Poeti - Un'altra rotatoria d'artista per Lerici. Dopo il posizionamento di opere di Yoshin Ogata e Carlo Bacci rispettivamente ai rondò di Primacina e Via Bagnara, ora la rotonda di Carbognano è pronta ad accogliere un'installazione bronzea di Mario Tamberi, raffigurante tre pesci, il grande che addenta il medio, il medio che cerca di far suo il piccolo. “Un'allegoria della fatica degli uomini di mare. Avrà il colore della corteccia degli olivi”, ha spiegato l'artista, incontrato stamani in occasione dell'inaugurazione di 'Pensare un tempo migliore', mostra che ne celebra il mezzo secolo di attività e che sancisce la riapertura del castello.