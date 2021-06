Lerici, il 19 giugno riapre il castello

Golfo dei Poeti - Si appresta a riaprire il castello di Lerici. Il maniero riaprirà le porte a partire dal 19 giugno con orario 10-13 e 16-19, in vigore fino al 30 settembre 2021; prossimamente il Comune definirà l'orario valevole da ottobre. La struttura, che si appresta a ospitare più iniziative culturali, osserverà il lunedì come giorno di chiusura settimanale. L'orario di apertura potrà essere ampliato in occasione di determinati eventi, manifestazioni e visite. Per l'ingresso al castello confermato il biglietto d 5 euro (ridotto 2).