Lerici, i tesori della memoria per il turismo post pandemia

Golfo dei Poeti - “Una tesi antropologica riguardante ipotesi di turismo post pandemia a Lerici, un lavoro realizzando andando a indagare sulla memoria collettiva e studiando luoghi che purtroppo sono poco ricordati e valorizzati, sia dalle vecchie, sia dalle nuove generazioni”. Così la giovane universitaria lericina Agnese Maranca ci presenta Lerici post-pandemia: i tesori della memoria (relatore prof. Duccio Canestrini), con cui si è recentemente cinta di alloro all'Università di Pisa, con un ottimo 109/110, coronando il corso di laurea triennale in Scienze del turismo. “La tesi propone un itinerario che guarda alle nostre radici – racconta Agnese -, sia alla luce di questo particolare periodo in cui siamo stati 'costretti' a riscoprire i nostri territori, sia perché i nuovi turisti non vogliono luoghi affollati e ricercano cose più di nicchia, cercano la tradizione, la cultura, il locale, la possibilità di addentrarsi in un luogo in maniera più originale”.

Lerici post-pandemia: i tesori della memoria, sorretta da un approfondito contributo teorico e di ricerca, va ad articolarsi attorno a una serie di luoghi simboli, uno dei quali è stato innesco dello scritto. “L’idea di questo elaborato – si legge nell'introduzione - nasce dalla voglia di valorizzare una baracca in legno ubicata in località Pozzuolo (frazione di Lerici), rimasta come ultima testimonianza materiale delle vicende seguite allo scoppio della polveriera di Falconara, evento tragico verificatosi nel 1922”. L'idea per valorizzare il manufatto? “La mia proposta – scrive la giovane neo dottoressa - è quella di poter inserire all’interno del riparo file audio, fotografie e articoli di giornale dell’epoca facilmente scaricabili sul proprio smartphone grazie ad appositi Qr code posizionati su totem di plexiglass. Il fine è quello di poter conoscere la storia e ascoltare le poche testimonianze raccontate direttamente dalla voce narrante degli abitanti, e allo stesso tempo si potrebbero conoscere la storia, le tradizioni, gli usi di quelle famiglie che abitano e che hanno abitato e dato vita al paese. Per chi non disponesse delle tecnologie moderne sarà possibile avere a disposizione libri, fotografie e documentazioni originali dell’epoca. Questa riattivazione della struttura è stata pensata in realtà come punto di partenza per un percorso più ampio, che tocca tutti quei luoghi, fatti e persone dimenticati dalla memoria della collettività lericina”.



La tesi si inoltra poi nell'antico fascino dei borghi medievali di Barbazzano e Portesone, la cui conoscenza è stata approfondita con l'aiuto dello studioso Gino Cabano, considerati “quali strumenti di riattivazione della memoria lericina, nonché insoliti itinerari turistici volti ad una nuova visione della rivalorizzazione e conservazione del territorio”. La giovane universitaria scrive che “sarebbe opportuno riuscire a riappropriarsi di questi spazi in maniera consapevole, anche attraverso una maggior cura della sentieristica così da permettere un dialogo costante fra natura e insediamenti rurali. E’ auspicabile un progetto di recupero e promozione che permetta una valida alternativa a un turismo prettamente balneare e soprattutto volto all’organizzazione di percorsi dedicati alla degustazione di olio d’oliva, con punti di ristoro e momenti di incontro. In questo modo i borghi abbandonati di Barbazzano e Portesone potrebbero diventare un modello di turismo esperienziale”. E come non parlare del Fodo, alla Rocchetta, dove, all'interno di Villa Volpara, nel corso della Resistenza si sviluppò una tipografia clandestina partigiana, la cui vicenda Agnese ha ripercorso con Graziella Ghidoni, figlia di Alfredo, uno dei protagonisti di quella preziosa esperienza. La riflessione sul possibile futuro del bene si inserisce nei recenti passaggi amministrativi che hanno visto il Comune di Lerici acquisire la villa con il sostegno del magnate russo Leonid Boguslavsky, nell'ottica appunto di una valorizzazione d'intesa con Anpi. “L’auspicio dell’associazione Anpi di Lerici – sottolinea Agnese - è quello di poter rivalorizzare il parco secolare attorno alla villa, mettendo in relazione e comunicazione la parte storica ed architettonica dell’edificio con quella ambientale e faunistica del parco, ponendo in rilievo la storia della tipografia clandestina. L’idea dell’Anpi è quella di realizzare un biomuseo, dotato di un centro studi, congressi ed accoglienza per giovani, magari con camere e zona bar al fine di autosostenere la struttura economicamente, mentre il Comune di Lerici ha in programma di realizzarvi un museo della Costituzione, proprio perché la definizione dei punti cardini della stessa hanno avuto origine da quei valori, ideali e principi nei quali credevano i partigiani. Allo stesso tempo il Sindaco di Lerici ha espresso la volontà di adibire i piani superiori dell’edificio in foresteria affinché diventino un punto di riferimento, non solo per chi frequenta la sentieristica, ma anche per tutti gli appassionati di botanica che avranno modo di approfondire i propri studi nell’ala a loro riservata”.



Non solo luoghi, nella tesi di Agnese, ma anche pagine dedicate a una storica figura lericina, Maddalena De Carlo 'Madì', la castellana, la regina dell'ostello della gioventù sorto per sua iniziativa, accanto al maniero di San Giorgio. “Per merito di Madì – scrive la neo dottoressa -, il Castello, che poi è il vero simbolo di Lerici, è stato scoperto in un periodo in cui il turismo e i mezzi di comunicazione erano ancora pioneristici e soprattutto la guardiana era riuscita a ricucire quel rapporto di solidarietà e di amicizia che era stato sconvolto da anni di distruzioni e di sangue a causa della Seconda guerra mondiale”. Una figura e una storia ricostruite da Agnese con il contributo del poeta e grecista Angelo Tonelli, il cui papà Francesco fu amico della Madì. “Il suo più grande dispiacere – si legge - fu la chiusura dell’ostello (con un referendum popolare a inizio anni '70, si rammenta nella tesi, ndr), l’errore è stato chiuderlo invece che fare un’operazione di controllo e di recupero. A Lerici siamo rimasti senza un ritrovo di viaggiatori. Eravamo nel mondo precedente alla globalizzazione, non erano ancora state fatte tante opere oggi presenti, che hanno preso una piega iper-modernista a danno dell’identità e della magia dei nostri luoghi. L’idea di Angelo Tonelli, per mantenere viva la memoria di Madì, sarebbe quella di dedicarle una delle stanze del castello”.



Quello delineato nell'elaborato, si legge nelle conclusioni, è “un percorso accessibile a chiunque, volto alla delocalizzazione, alla scoperta ed alla rivalorizzazione di luoghi che hanno vissuto per anni ai margini di una storia locale turisticamente più conveniente. Tali luoghi 'marginali' avranno il compito di restituire al turista ed all’indigeno stesso, la capacità di aver cura e di saper tutelare con amore e rispetto le piccole realtà, che meritano di essere ascoltate e vissute […] Dobbiamo preservare i luoghi marginali dalla globalizzazione, essi vanno alimentati con competenze locali e contributi esterni, politica e poesia, economia e cultura, scrupolo ed utopia. È essenziale perciò pensare a delle politiche che premino chi rimane, perché in questo modo si dà la possibilità anche alle persone che lasciano il proprio paese d’origine di avere sempre un luogo in cui tornare. Gli abitanti devono avere un ruolo attivo all’interno del proprio paese d’origine, non solo attraverso il mantenimento della memoria collettiva, ma adoperandosi per poterlo tutelare ed allo stesso tempo valorizzare: segnalare lo stato d’incuria del luogo è un gesto di tutela e parlare del proprio territorio è il miglior atto d’amore e di valorizzazione. Tutto questo garantisce una sinergica strategia fra istituzioni e cittadini. Infine l’itinerario presentato potrebbe essere consolidato attraverso forme d’arte alternative come ad esempio uno spettacolo teatrale a più voci in cui si raccontano le storie appena trascritte, come faceva una volta il vecchio cantastorie”.