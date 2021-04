Lerici, a ottobre il 'Festival della Salute'

Golfo dei Poeti - “Ad ottobre, se il Covid ce lo consentirà, si terrà il primo Festival della Salute di Lerici”. Lo ha annunciato in consiglio comunale l'assessore comunale alla Salute, Alessandra Di Sibio. L'evento, di cui avevamo parlato QUA, “seguirà la strategia della Carta di Ottawa – ha affermato l'assessore -, quindi costruire una politica pubblica della salute, creare degli ambienti favorevoli, sviluppare abilità personali, riorientare i servizi sanitari, dare forza all'azione di comunità e riorientare i servizi sanitari, con cui è necessario un dialogo continuo. Il Festival della salute si pone come il primo appuntamento in Liguria dedicato interamente a salute e benessere, nei loro vari aspetti, con l'obbiettivo di diventare una rosa negli eventi culturali lericini. Saranno coinvolti professionisti locali, studiosi, giornalisti e associazioni sportive”.