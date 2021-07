Lerici Music Festival pronto al via: "Andiamo verso l'intermedialità"

Golfo dei Poeti - Non solo musica nel presente e nel futuro del Lerici Music Festival, la cui quinta edizione prenderà il via il prossimo 16 luglio. “All'interno della manifestazione, assieme all'alta qualità dei concerti, ci sono elementi che danno l'idea della nostra volontà, dal punto di vista strategico e concettuale, di muoverci verso l'intermedialità e la logica del centro culturale, con un focus sull'arte contemporanea”, racconta Maurizio Roi, general manager della manifestazione. In particolare, l'ex sovrintendente del Carlo Felice guarda in quest'ottica a tre appuntamenti della prima delle tre settimane del festival. Si tratta di Art sounds: Montemarcello's La Marrana collection (17 luglio ore 19.00, Villa Marigola, ingresso libero fino a esaurimento posti), dedicato alla collezione di contemporanea del parco d'arte ambientale di Montemarcello, con videoproiezioni e conversazione tra Carlo Orsini, Gianni Bolongaro e Gabi Scardi; di Forgotten motifs. Nikolaj Medtner 1880-1951 (17 luglio 20.30, Villa Marigola), con la presentazione di Triade minore (Ponte alle Grazie) di Luigi Ferrari e l'esecuzione da parte della pianista Costanza Principe di brani di Medtner, alla cui opera è strettamente legato il romanzo dell'ex sovrintendente della Fondazione Toscanini; terzo evento, “Who is me? Il poeta delle ceneri” (Pasolini reads Pasolini) (21 luglio 20.30, Villa Marigola), che vedrà la voce di Lucia Bendia far rivivere un'intervista a Pasolini realizzata dall'Istituto italiano di cultura degli Usa (ma che non trovò pubblicazione oltre oceano) e il Quartetto d'archi del LMF interpretare musiche dalla filmografia pasoliniana. E se queste occasioni testimoniano la voglia di spaziare oltre la musica, l'esordio della rassegna - A qualcuno piace Fred... Homage to Fred Buscaglione - certifica quello di aprire alla non-classica, che ovviamente resta il cuore della manifestazione.



E assieme al festival – che si terrà tra Villa Marigola, Parco Shelley e, per un concerto, Impavidi - si dipanerà una serie di eventi pubblici e gratuiti ad esso collegati, il Lerici Fringe Festival. “Una galassia attorno attorno al nucleo – spiega Roi - con la quale intendiamo dare spazio alla creatività e alla musica in più luoghi di Lerici e San Terenzo, più un concerto a Villa Rezzola, recentemente acquisita dal Fai. Si esibiranno musicisti dell'orchestra del Music Festival o comunque legati alla rassegna, in più ci sarà il gruppo Artemis Danza che il 16 luglio, giorno del via del LMF porterà a Lerici e San Terenzo un omaggio a Fellini, uno spettacolo di strada di sapore circense. E non mancheranno le sorprese, con gli artisti che potranno mettersi a suonare in questo o quel luogo, portando la musica per la strada e tra le persone”.



Intanto, in vista del via del LMF, le sensazioni sono positive. “Siamo piacevolmente sorpresi nel constatare l’entusiastica risposta riscontrata fin d’ora da questa quinta edizione - osserva Roi -, sia da parte del pubblico, a livello nazionale e internazionale, sia della stampa. Dopo il Covid-19 non era scontato, specialmente per una realtà giovane come questa. Già un mese e mezzo fa c'è chi ha cominciato a prendere i biglietti, nonostante tutte le incertezze del periodo”. E non mancano gli accorgimenti per rendere tutto più confortevole, dal permanente e fornito servizio bar allestito a Villa Marigola, alle navette che faranno la spola tra l'Hotel Shelley e la Villa dalle 19.00 alle 20.30 (con fermata intermedia ai piedi della salita) e dopo i concerti. Previsti altresì 40 posti auto riservati al pubblico che arriva da fuori.



Il programma del Lerici Fringe Festival



Lerici - Piazza Garibaldi ore 18.30 e San Terenzo - Piazza Brusacà 19.45

16 luglio

Compagnia Artemis Danza, omaggio a Fellini



Pugliola - Villa Rezzola ore 19

17 luglio

Simon Nasciszewski, Katarzyna Piotrowska, violini





Pugliola - Piazzale della Chiesa di Santa Lucia ore 19

20 luglio

Concerto degli Ottoni della Lerici Festival Orchestra

Pugliola - Villa Rezzola ore 19 *

24 luglio

Francesca Giglio, violoncello

Bach



San Terenzo - Chiesa della Natività di Maria ore 19

30 luglio

Quartetto Eridano



Lerici - Piazza Garibaldi ore 19

2 agosto

Ottoni della Lerici Festival Orchestra

Lerici - Piazza Garibaldi ore 19

4 agosto

Archi della Lerici Festival Orchestra

Leonardo Pinho, corno



Tutti i concerti sono gratuiti. E’ previsto un costo del biglietto per l’entrata nel sito del Fai di Villa Rezzola.



Informazioni



Il boxoffice del festival è aperto al pubblico presso la sede del festival in piazza Mottino 7, Lerici. Per ulteriori informazioni su programma e biglietti www.lericimusicfestival.com