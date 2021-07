Lerici LibrAria, Olivo Barbieri racconta 'American Monument and Monument'

Golfo dei Poeti - La grande fotografia italiana ancora protagonista della rassegna Lerici LibrAria.

Sabato 10 luglio, alle ore 18:30 al Castello di Lerici, l’artista Olivo Barbieri, in conversazione con il critico d’arte Mauro Zanchi, racconterà il suo libro-catalogo “American Monument and Monument”, edito nel 2018 da Galleria Mazzoli. Composto da frammenti temporalmente e geograficamente distanti, che si interrogano sulla non mutevolezza dei modelli di riferimento, il volume restituisce per immagini un racconto fattuale dell’occidente, intrecciando figure archetipe e lineamenti morfologici. Con testo di Tobia Bezzola e dialogo con l’artista a cura di Achille Bonito Oliva, il volume offre l’occasione di scoprire l’opera / opera critica di Olivo Barbieri guardando all’intero corpus dei suoi lavori.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione “Spazi fotografici” è a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria tramite le pagine Eventbrite (https://www.eventbrite.it/o/spazi-fotografici-aps-31183886819).

Il libro-catalogo sarà disponibile in occasione dell’evento. É possibile riservare copie scrivendo a info@spazifotografici.it.