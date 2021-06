L'isola del Tino sbarca a 'Culturalmente'

Golfo dei Poeti - Lunedi 14 giugno alle ore 21 l'isola del Tino sarà protagonista della diretta di Culturalmentre, la web tv di 'Nati per scrivere' e 'L'Ordinario'. Daniela Tresconi dialogherà con Elisabetta Cesari, presidente dell'Associazione Amici Isola del Tino, per presentare la storia e i nuovi progetti che vedono l'Isola di luce protagonista indiscussa dell'estate 2021.

Il programma andrà in diretta sulle pagine facebook dell'Ordinario, di Lucca Città di Carta e di Nati per scrivere, i telespettatori potranno porre domande e commentare in tempo reale nel corso di tutta la trasmissione.