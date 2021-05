L'Astoria ripropone "Volevo nascondermi" con Elio Germano

Golfo dei Poeti - L’Accademia del David premia “Volevo nascondermi” con ben sette statuette, tra cui quelle dei riconoscimenti maggiori per il Miglior Film, la Regia e il Miglior attore protagonista. Il film di Giorgio Diritti è forse l'esempio più rappresentativo di tutte le complessità che il cinema ha vissuto in questi ultimi mesi. Dopo il successo al Festival di Berlino e un primo tentativo di uscita, questo film è riuscito comunque, nonostante le chiusure forzate, la riduzione del mercato, le riaperture, i divieti, a costruire la sua strada e toccare il cuore degli spettatori, dimostrando la forza e il valore del nostro miglior cinema di qualità. Ed è proprio per riprendere quel filo interrotto con il pubblico che il cinema Astoria Lerici abbia deciso di riportarlo in sala Martedì 1 e Mercoledi 2 giugno, per ammirare di nuovo sul grande schermo la sorprendente storia del pittore Ligabue, interpretato da un attore di eccezionale bravura come Elio Germano.

Martedi 1 Giugno- Mercoledi 2 Giugno

18.00-20.30 VOLEVO NASCONDERMI (7 Premi David Di Donatello -A Grande Richiesta)

E' possibile prenotare o acquistare il biglietto tramite il sito www. ilnuovoastoriagaribaldicinema.it o telefonare al 0187/24422 tutti i giorni dalle 16.00 alle 21.00 o tramite whatsapp al 3485543921.