Golfo dei Poeti - Incontro con Lama Michel Rimpoche il 19 giugno alle 21.00 al Parco Shelley di San Terenzo. "Lama Michel Rimpoche porta il messaggio del Buddha per conoscere ed addentrarsi nella mente come veicolo per autoconoscersi, sciogliere le sofferenze ed essere felici. Verranno inoltre esposte pratiche di guarigione e sarà possibile fare domande", spiegano i promotori. Evento progetti 8x1000 dell’Unione buddhista italiana. Prenotarsi con messaggio al 3383153159.