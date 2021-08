Golfo dei Poeti - Nuovo appuntamento con la rassegna teatrale estiva “Sipario”: mercoledì 11 agosto, alle 21.30, andrà in scena a Parco Shelley lo spettacolo di teatro-cabaret “Tabù”. Interprete e autore principale l'attore comico Giancarlo De Biasi, che conta all’attivo la partecipazione a programmi televisivi di successo, come Comedy Central, e il ruolo di protagonista

nel film in concorso ai David di Donatello 2020-21 “L'uomo Samargantico” di Luca Martinelli. Al suo fianco ci sarà la talentuosa attrice teatrale e cinematografica Irene Elisa Parenti, che vanta a sua volta collaborazioni ed esperienze formative di livello, come quelle con Cristina Pezzoli, Gabriele Vacis, Jurij Ferrini e molti altri. Il duo accompagnerà il pubblico in un mondo fatto d’insicurezze e leggerezza, attraverso un viaggio esilarante e coinvolgente tra le problematiche di una società economicamente in crisi, in cui l’ansia e la paura regnano sovrane e dove l’imperativo di ogni essere umano è: “Combattere l’anonimato, sfruttando qualsiasi mezzo, dalla televisione ai social media” ma che, allo spegnersi delle luci della ribalta, lasciano l’essere umano solo e senza certezze.



Una serata di taglio cabarettistico, in stile stand up comedy, in cui non mancheranno momenti di comicità introspettiva e spunti di riflessione sulla condizione dell'uomo in tempi di crisi e nell'era social, dove la maggior parte degli esseri umani cerca in tutti i modi e a tutti i costi di scongiurare l'anonimato, per avere i propri 15 minuti di notorietà. La direzione degli attori e parte dei testi sono del regista e attore di scuola Teatro Nazionale di Genova, Lorenzo Micoli, del quale si ricordano le partecipazioni televisive, come interprete, in serie come Distretto di Polizia, Carabinieri, Tre Casi Per Laura C, il Capitano, e come opinionista ad Amici, Missione Impossibile, Diretta Stadio eccetera. Tra gli autori anche Riccardo Piferi, che ha collaborato per anni ai testi di Enzo Jannacci, Paolo Rossi, Lella Costa e molti altri.

L’ingresso alla serata sarà libero e gratuito sino a esaurimento posti. Per prenotare, basterà inviare un messaggio What's App al 3485543921, dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 16 alle 18, indicando nome e cognome, titolo e data dello spettacolo e il numero dei posti richiesto.