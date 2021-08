In scena a Parco Shelley lo spettacolo “Vecchia sarai tu!”

Golfo dei Poeti - In scena l’ultimo appuntamento della rassegna teatrale estiva “Sipario”. Giovedì 26 agosto, alle ore 21:30, salirà sul palco di Parco Shelley Antonella Questa, protagonista dello spettacolo “Vecchia sarai tu”, prodotto dall’associazione culturale La Q-prod. “Chiudiamo questa stagione teatrale estiva con grande soddisfazione, data dall’entusiasta risposta

del pubblico che, sempre numeroso, ha partecipato agli appuntamenti in programma – commenta il consigliere delegato alla Cultura, Lisa Saisi -. Cinque spettacoli con caratteristiche diverse, dagli incontri dedicati ai più piccoli a quelli rivolti a un pubblico più vasto, accomunati da un comune denominatore, quello della qualità, aspetto che da sempre contraddistingue la programmazione teatrale lericina. Chiudiamo in bellezza con una protagonista del teatro italiano, da sempre parte integrante delle nostre programmazioni e che, con la sua comicità, associata a una profonda sensibilità, accompagnerà i presenti in una serata da non perdere”.



“Vecchia sarai tu!” è una commedia dedicata al tema del tempo che passa, in cui momenti di esilarante umorismo si intrecceranno all’introspezione e riflessione. Come viviamo oggi che l’età avanza? Abbiamo ancora il diritto di invecchiare? In una società in cui il la vecchiaia è diventata un vero e proprio tabù e le persone anziane sono

sempre più relegate ai margini, “Vecchia sarai tu!” ci regala un altro punto di vista. Tre generazioni a confronto offriranno un ritratto divertente e amaro sullo scorrere del tempo. Uno spettacolo che con leggerezza e sensibilità porta a riflettere su quanto la vecchiaia possa anche essere un dono e regalare ancora momenti ricchi e belli. L’ingresso alla serata sarà libero e gratuito sino a esaurimento posti. Per prenotare, basterà inviare un messaggio WhatsApp al 3485543921, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18, indicando nome e cognome, titolo e data dello spettacolo e il numero dei posti richiesto.