Ilaria Azzarini in mostra a San Terenzo: "Ho cercato di trasformare la sofferenza in qualcosa di positivo"

Golfo dei Poeti - La pittrice Ilaria Azzarini in mostra al Castello della sua San Terenzo dal 15 al 22 luglio con 'Un mare di colore'. L'artista, autodidatta, ha cominciato con il fluid painting e nel corso della sua breve ma intensa carriera - solo due anni - è passata ad esplorare una pittura più materica utilizzando anche materiali di riciclo e di riuso. Il filo conduttore delle creazioni della santerenzina è la rappresentazione della sofferenza non in quanto dolore, ma in quanto rinascita. "Sono sempre stata creativa - racconta Ilaria Azzarini -. Ho sempre avuto voglia di evadere dai cliché, di mettermi gioco in prima persona". E nelle sue tele si percepisce molto della vita dell'artista santerenzina, che da sempre soffre di endometriosi: "Ho cercato di trasformare la sofferenza che deriva dall'endometriosi in qualcosa di positivo - sottolinea Azzarini -. L'endometriosi è qualcosa che fa parte di chi ne soffre, è qualcosa che inevitabilmente ci caratterizza. Credo molto nella sorellanza, nelle donne che fanno per le donne. Il mio è un messaggio di creatività femminile".