Il cantautore napoletano Acronimo Costanzo sceglie il Golfo dei poeti per la clip di "Scenne ‘o sole"

Golfo dei Poeti - È uscito (per Suono Libero Music) “Scenne ‘o sole”, il nuovo singolo del cantautore Acronimo Costanzo. Una canzone di sopraffino pop d’autore, leggera all’ascolto ma intricata a livello sonoro, un brano che è un inno al vivere pienamente l’esistenza, ispirato al “Qui ed ora” (Hic et Nunc) del grande poeta latino Orazio.



Magnifica location del videoclip è il cosiddetto “Golfo dei Poeti” di La Spezia con i suoi terrazzini di Tellaro, un borgo marinaro, entrato a far parte dell' associazione "I Borghi più belli d'Italia". In questo luogo magico, citato persino da Dante e Petrarca, vissero grandi esponenti della cultura europea come Lord Byron, Percy e Mary Shelley, Virginia Woolf e Henry James.



“Scenne ‘o sole” ha testo e musica dallo stesso cantautore partenopeo di nascita ma residente a Capannori (Lucca), dove insegna come Maestro di scuola, ed è edito da Suono Libero Music di Nando Misuraca e distribuito per la stessa da Believe Digital.



"In un mondo che sempre più voracemente e velocemente fagocita tutto verso un futuro ignoto che inesorabile scorre, l’elemento spaziale (qui) e quello temporale (ora) possono metterci al riparo dalle brutture della vita, valorizzando la cura per la bellezza, migliorando l’istante e amando il presente come filo conduttore tra l’antico e l’avveniristico - racconta Acronimo Costanzo -. Nel videoclip troverete un frame con un “Qui ed Ora” scritto su una ringhiera. Ebbene chi ha perpetrato questo illecito, inconsapevolmente, ha messo in sintonia la mia musica con l’arte poetica di Orazio attraverso l’infinito del mare, i suoi colori, i suoi suoni".



“Scenne ‘o sole” costituisce il primo di una trilogia di brani d'amore del cantautore, i quali presentano caratteristiche comuni: in primis il testo in Napoletano, lingua che regala alle strofe una poetica melodiosa; inoltre l’arrangiamento (a cura di Diego Ruschena) ricorda gli “artisti di strada" (grazie a strumenti quali l’ armonica, la balalaika, le percussioni in evidenza) ed il già citato “Golfo dei poeti” che tornerà ad essere da cornice a questo nuovo viaggio del cantautore partenopeo nei prossimi singoli.