Il Golfo dei Poeti compie 111 anni, grand tour con aperitivo in battello per festeggiare

Golfo dei Poeti - Il 30 agosto 2021 la denominazione del Golfo dei Poeti compie 111 anni. A definirlo così, il 30 agosto del 1910, fu il commediografo Sem Benelli in occasione dell'orazione funebre per Paolo Mantegazza (medico, patologo, igienista e antropologo): "Beato te, o Poeta della scienza che riposi in pace nel Golfo dei Poeti. Beati voi, abitatori di questo Golfo, che avete trovato un uomo che accoglierà degnamente le ombre dei grandi visitatori".



Per tale occasione, per iniziativa di Marco Tarabugi, con il patrocinio del Comune della Spezia, il consorzio Navigazione Golfo dei Poeti e la cooperativa Mitilicoltori spezzini organizzano per venerdì 27 agosto 2021 il “Gran Tour nel Golfo in notturna via mare”.



L’intento è quello di realizzare un Tour del Golfo in orario serale (dalle ore 20:00 – 22:00) in battello assaporando a bordo i prodotti tipici del nostro Golfo come ad esempio i muscoli



Durante il tour saranno previsti Intermezzi Storici a cura dell’Associazione Guide Turistiche Liguria e da parte di Piergiorgio Cavallini



Orari: 20:00 – 22:00 imbarco ore 19:30 Passeggiata Morin



“L’ Aperitivo nel Golfo” costituito da:Muscoli, Focaccia, vino/acqua sarà a cura della Cooperativa dei Mitilicoltori spezzini



In caso di condizioni meteo marine avverse l’evento verrà annullato.



Prenotazioni obbligatorie esclusivamente on-line su www.navigazionegolfodeipoeti.it oppure via e-mail info@ngdp.it



Per eventuali informazioni è possibile contattare il seguente numero 0187 732987



Contributo € 16.50 Tour del Golfo in battello + € 10 aperitivo