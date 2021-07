I borghi lericini si raccontano tra ricordi, personaggi e sentimenti

Golfo dei Poeti - Al via “Racconti…Amo…Ci”, la nuova rassegna dedicata alla cultura del territorio organizzata dal Comune di Lerici. Focus dell’iniziativa, che abbraccerà tutti i borghi del comune, saranno i loro stessi abitanti, con le esperienze, i ricordi e i sentimenti che portano con sé. Di volta in volta, i cittadini e il loro bagaglio di ricordi ed esperienze legati al territorio diventeranno protagonisti, in viaggio attraverso i borghi lericini.

“Un bene prezioso da preservare, raccontare e condividere – commenta Antonio Cosenza, consigliere delegato ai rapporti con i circoli culturali -. La volontà è quella di portare un nuovo stimolo di aggregazione in ogni frazione, valorizzandole attraverso i loro abitanti, i personaggi di ieri e di oggi, e ascoltando storie e racconti di vita o, semplicemente, percorrendo insieme i sentieri del ricordo”.

Si parte giovedì 8 luglio a Tellaro, alle 21:30 nel piazzale antistante la Chiesa Stella Maris, con l’incontro, organizzato in collaborazione con la Società Mutuo Soccorso di Tellaro, “Qui dove abita la poesia. Scritti e poesie di chi ha amato questi luoghi”. Le lettere di D.H. Lawrence, le poesie di Charles Tomlinson, gli scritti di Paolo Bertolani e di Mario Soldati rivivranno attraverso le letture di Andrea Nicolini.

Prossime tappe della rassegna: il 15 luglio a Solaro, il 21 luglio a San Terenzo, il 29 luglio a Pugliola, il 5 agosto alla Rocchetta, il 12 agosto La Serra, il 26 agosto a Lerici.