Giovani e ambiente marino, protocollo d'intesa a Lerici

Golfo dei Poeti - Grande successo per il Blue Notes Atto II, l’evento di beneficenza a favore della Pubblica Assistenza di Lerici organizzato dal Rotaract Club Sarzana Lerici, in collaborazione con la Lega Navale di Lerici, nella splendida

cornice di Villa Marigola. La serata è stata anche l’occasione per suggellare un’importante collaborazione tra la Lega Navale sez. di Lerici e il Rotaract Club Sarzana Lerici, grazie alla firma di un protocollo d’intesa che vedrà impegnate le due associazioni nella realizzazione di attività di sensibilizzazione, formazione e avvicinamento dei giovani alla tutela dell’ambiente marino, della cultura del mare oltre che alle discipline ad esso legate come la vela, il canottaggio e

la subacquea. “Siamo davvero lieti – dichiara il presidente della Lega Navale di Lerici, Maurizio Moglia - di aver stretto questa importante collaborazione con il Rotaract Club Sarzana Lerici. Uno degli obiettivi centrali della Lega Navale

è la sensibilizzazione e l’avvicinamento delle giovani generazioni al mare ed alle attività nautiche ad esso legate. Non sono ancora oggi molti i ragazzi, nel nostro territorio, che si avvicinano a discipline come la vela o il canottaggio, attività sane, all’aria aperta, che uniscono sport e natura. C’è ancora tanto da fare, per questo la collaborazione con il Rotaract Club Sarzana Lerici è quanto mai importante per il raggiungimento del nostro obiettivo”.



“Mi ritengo estremamente soddisfatto – sottolinea Francesco Marzano past president del Rotaract Sarzana Lerici- per aver terminato l'annata da Presidente del Rotaract Club Sarzana Lerici con un evento così significativo nel mio paese d'origine. La splendida cornice di Villa Marigola ha visto una numerosa partecipazione, che ci ha consentito di elargire un importante contributo in favore della Pubblica Assistenza di Lerici, la quale da anni si occupa di curare le esigenze dei malati e dei bisognosi del Comune di Lerici. Inoltre, sono felice di aver stretto una fondamentale collaborazione

con la Lega Navale Italiana - sezione di Lerici e con il suo Presidente, dott. Maurizio Moglia, con il quale abbiamo in programma di organizzare momenti formativi legati al mare per i giovani delle nostre zone. Proseguirà il percorso il mio successore, Francesco Sergiampietri, il quale, sono convinto, saprà portare in alto i principi e gli ideali del Rotaract

Club sotto l'egida del nostro principio cardine: "servire al di sopra di ogni interesse personale".