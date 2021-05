Giornata Fai al Fodo rinviata causa maltempo

Golfo dei Poeti - La Delegazione FAI della Spezia comunica che, a causa delle avverse condizioni meteo, è stata rinviata la Giornata FAI di Primavera prevista per oggi a Villa Volpara detta il Fodo in località la Rocchetta di Lerici. Oggi infatti era prevista la seconda giornata di visite dopo quella di ieri, nella quale moltissime persone hanno potuto visitare il Fodo in compagnia dei volontari FAI e dell'ANPI, in un percorso tra storia e natura.



La decisione di rinviare le visite di oggi è stata assunta in accordo con il CAI e con il Comune di Lerici: il sentiero che porta al Fodo è infatti in condizioni di non praticabilità e nessuno vuol mettere a repentaglio la sicurezza dei visitatori.



L'evento sarà recuperato DOMENICA 06 GIUGNO. Le prenotazioni effettuate per oggi saranno quindi valide per (per gli stessi orari prenotati) ma in questa nuova data.



La Delegazione FAI della Spezia è molto dispiaciuta di aver dovuto rimandare la giornata di oggi e aspetta tutti coloro che si erano prenotati domenica 06 giugno al Fodo.