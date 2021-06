Gianluca Lioni sul palco di “Lerici LibrAria”

Golfo dei Poeti - Terzo appuntamento con la rassegna di letture all’aperto “Lerici Libraria”: sabato 12 giugno, alle ore 18:30 in Rotonda Vassallo, Gianluca Lioni presenterà il suo nuovo libro “La Processione dei fantasmi”, edito da Tre60. Giornalista e portavoce del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, nonché coordinatore del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 40°anniversario della scomparsa di Pier Paolo Pasolini, presieduto da dacia Maraini, Lioni salirà sul palco lericino per raccontare la sua nuova opera.



Siamo nel 1864 sull’Isola della Maddalena.

Garibaldi e la sua corte di fedelissimi accolgono al porto di Caprera l’anarchico Bakunin mentre, nella piccola osteria dell’isola, il vecchio capitano inglese Daniel Roberts scopre un fatto alquanto curioso: Loringa, il proprietario dell’emporio del paese, è morto improvvisamente.

Si scopre che solo qualche tempo prima il commerciante aveva riferito di aver assistito alla “Réula”, una macabra processione di fantasmi, che è presagio di sventura.

Comincia un intricato intreccio di indagini operate dal maresciallo Bachisio Tanchis e dal brigadiere De Rosas, a cui si affiancano le ricerche del capitano Roberts assistito dal parroco anticonformista Don Mamia. Emergono fatti loschi e pericolosi, che legano Loringa anche alla popolazione locale dell’isola, e un fitto intrigo di relazioni che vede coinvolti pescatori napoletani, scalpellini liguri e militari piemontesi e metterà a dura prova l’ingegno degli investigatori, che riusciranno a sbrogliare la matassa grazie anche all’intervento di Garibaldi.

Sul palco con lo scrittore siederanno Stefano De Martino, fondatore del Premio Lunezia, che ha proposto alla città l’appuntamento, e l’avvocato e scrittore Roberto Benvenuto, che introdurrà il libro. Alcuni passi saranno letti dalla cantante e attrice Loredana D’Anghera.