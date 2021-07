Fine settimana portovenerese per Diletta Leotta e Can Yaman

Golfo dei Poeti - Con uno stuolo di paparazzi al seguito, questo fine settimana nel Golfo della Spezia si è avuta la presenza della coppia più gossip del momento. E' quella composta da Diletta Leotta, volto e voce del calcio su DAZN, e dal suo fidanzato Can Yaman. Sarebbero arrivati in yacht nel Canale di Porto Venere già venerdì sera per trattenersi in zona per i giorni successivi, letteralmente assaltati via mare da barche di curiosi ma anche di fotoreporter alla ricerca di uno scatto da rotocalco rosa.

Non solo lo splendido paesaggio del Golfo dei Poeti, per loro anche una cena romantica presso la Locanda Lorena di Giuseppe Basso sull'Isola Palmaria. Maglietta e short bianchi per la bionda conduttrice, camicia bianca e pantaloni neri per il barbuto accompagnatore. Dopo gli antipasti, tartare di tonno, il famoso spaghetto alla Giuseppe e un'orata cotta al sale.