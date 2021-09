Fiera Madonna delle Grazie, ultimi posti disponibili per espositori, ambulanti e hobbisti

Golfo dei Poeti - Ultimi posti disponibili per espositori, ambulanti e hobbisti che intendono partecipare alla

Fiera Madonna delle Grazie 2021 che si terrà dal 5 all’8 settembre p.v. nel borgo

graziotto.

Le tradizionali celebrazioni religiose saranno affiancate anche quest’anno dalla Sagra del

Polpo (solo da asporto) e dalla fiera nel borgo.

Gli interessati a partecipare possono trovare la modulistica sul sito del Comune di Porto

Venere nella sezione Modulistica on line/Fiere ed eventi/Madonna delle Grazie oppure

inviare una mail a: lorenzo.dangelo@comune.portovenere.sp.it per ricevere tutte le

informazioni necessarie.

Sarà possibile presentare domanda fino ad esaurimento dei posti disponibili.