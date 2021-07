Escursione da Porto Venere alle Grazie con visita alla villa del Varignano

Golfo dei Poeti - La sezione Cai della Spezia, in collaborazione con la Direzione regionale musei Liguria, per sabato 10 luglio organizza un’escursione proponendo un nuovo percorso da Porto Venere alle Grazie, godendo delle bellezze storiche, naturalistiche e culturali presenti lungo il percorso. “Al Varignano – spiegano dal Cai -, alle ore 11.00, visiteremo la famosa Villa romana accompagnati da Marcella Mancusi, direttrice del sito archeologico (ingresso 3 €, ridotto 2 € dai 18 ai 25 anni; gratuito minori 18 anni). L’uscita consentirà, sfruttando la rete sentieristica curata dalla nostra sezione, di attraversare una zona panoramica meravigliosa e di scoprire un piccolo gioiello (Cappella di Sant’Antonio) prima di raggiungere il sito archeologico”. E al termine della visita, chi vorrà, potrà concludere la giornata con un bel tuffo in mare a Portovenere o alle Grazie.



Per informazioni/prenotazione contattare: 339.8373537 (Pintus)