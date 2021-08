Due nuove visite guidate per scoprire la Villa romana del Varignano

Golfo dei Poeti - Un'occasione per scoprire una perla unica a pochi passi dalla città. L'appuntamento è per questo fine settimana con due visite guidate alla Villa Romana del Varignano a Le Grazie.

La giornata è organizzata per sabato 21 agosto, domani, con due fasce orarie: alle 17.45 e alle 18.15.

Per accedere sarà necessario prenotarsi qui ed essere in possesso del Green pass. Il prezzo del biglietto intero è di 3 euro, il ridotto 2. Sarà possibile accedere al sito solo ed esclusivamente tramite la visita guidata.



Un po' di storia dal portale Direzione regionale musei Liguria La Villa romana inserita in un contesto paesaggistico-ambientale di notevole pregio, al fondo di un’insenatura protetta in località Le Grazie di Portovenere, fa parte di un sistema di approdi e fundi realizzato dai Romani nell’ampio golfo della Spezia e correlato al vicino bacino del portus Lunae.



La villa era parte integrante di un ottimo fondo agricolo di circa 30.000 metri quadrati ettari coltivato a oliveto, forse anche con zone boschive e di pascolo.



Le indagini archeologiche hanno messo in luce un grande complesso con approdo privato sul mare, che riuniva le caratteristiche tipiche della villa rustica e della villa marittima d’otium e che ebbe lunga vita, tra la fine del II secolo a.C. e gli inizi del V secolo d.C.



Lo sviluppo definitivo della villa nelle sue parti si data al 90-80 del I secolo a.C., ma una struttura precedente, risalente alla fine del II secolo a.C., di cui ad oggi sono stati individuati 7 ambienti con decorazioni parietali e pavimenti di pregio, testimonia una fase di vita più antica. La pars urbana è costituita da due corpi rettangolari adiacenti ma non direttamente comunicanti tra loro: l’ala riservata al vilicus ed alla sua famiglia costituito da numerosi ambienti e la domus strutturata con atri compluviati, tablinum e alae, ambienti con pavimentazioni musive di alta qualità e scenograficamente aperti su un porticato affacciato sul mare.



La pars fructuaria, il quartiere adibito alle attività produttive si sviluppa con edifici dedicati alla lavorazione delle olive e allo stoccaggio dell’olio. Organizzato secondo i precetti del De agri cultura di Catone, è costituito dall’impianto delle macchine per la spremitura e dalla grande cella olearia che doveva contenere almeno 50 giare. Eccezionalmente conservato è il locale dei torchi, dove sono alloggiate due presse olearie del tipo più antico descritto da Catone, azionato da leve e funi.

Nella seconda metà del I secolo d.C. importanti ristrutturazioni modificano il quartiere residenziale. All’abitazione del vilicus si sostituisce un lussuoso balneum padronale con gli ambienti termali disposti intorno ad una grande vasca con fontana. L’economia della villa subisce cambiamenti: la cella olearia viene smantellata e trasformata in hortus, segno che la produzione di olio in questa fase non è più l’attività preponderante, probabilmente aumentano attività agricole diverse e la pratica dell’allevamento.



Nei secoli successivi la vita della villa continua fino ad arrivare agli inizi del V secolo d.C. quando l’innalzamento del livello marino e dell’acqua di falda rende malsano e poco sicuro il sito e la villa viene abbandonata. Attorno all’anno 1000 i monaci olivetani cominciano a coltivare quelle terre ed i ruderi della villa vengono utilizzati per terrazzamenti: viene impiantato di nuovo l’uliveto, ma anche vigneti e orti.



Durante i secoli diciassettesimo e diciottesimo vengono costruiti i tre casali agricoli e la grande cisterna rimasta sempre affiorante viene adibita a deposito di attrezzi e animali.A questa fase risale, essendo necessaria una maggiore quantità d’acqua per il funzionamento delle terme, la costruzione della grande cisterna voltata a due navate, imponente serbatoio d’acqua intonacato con malta idraulica.



