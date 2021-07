Domenica a Villa Marigola finale del Premio Pianistico “Concerti a Teatro”

Golfo dei Poeti - Il Premio Pianistico “Concerti a Teatro”, concorso online per pianisti under 30 promosso dalla Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz, giunge alla fase finale con la votazione da parte della giuria popolare dei tre finalisti Matteo Bevilacqua, Ruben Micieli e Ivan Vihor.



L’evento finale, presentato da Valentina Lo Surdo, musicista e conduttrice radiofonica e televisiva, si svolgerà a Villa Marigola di Lerici domenica 18 luglio, e sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 21.00 sul sito www.concertiateatro.it per consentire a tutti di partecipare.



Le votazioni dei 69 concorrenti in gara su una piattaforma online dedicata da parte della giuria popolare, formata da appassionati di musica del territorio, ha portato alla scelta di questi tre giovani e talentuosi musicisti che si esibiranno ora dal vivo.



Nell’evento finale a Villa Marigola la giuria del concorso valuterà infatti i tre finalisti in presenza decretando l’assegnazione dei premi: borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione Carispezia e la possibilità di esibirsi nella prossima edizione della rassegna “Concerti a Teatro” e in altri rilevanti eventi dedicati alla musica classica nel territorio spezzino, quali il Lerici Music Festival e la stagione della Società dei Concerti onlus.



La splendida cornice della Villa è stata scelta come location all’aperto dell’evento realizzato in concomitanza con il Lerici Music Festival.



Tutti i video con le performance musicali dei concorrenti presentate al concorso sono visibili online sul sito www.concertiateatro.it, un’ulteriore iniziativa per valorizzare la partecipazione di questi giovani pianisti al Premio e dare la più ampia visibilità al loro talento.